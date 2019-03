Ambiente | realizzata la prima Mappa Bionomica dei fondali marini di Ischia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Utilizzate moderne tecniche GIS ma anche robot subacquei muniti di telecamera ROV. Ecco la, cioè la cartografia della distribuzione dei diversi tipi di habitat presenti sui. Si tratta dell’elemento di base propedeutico per qualsiasi pianificazione o intervento di gestione di un’Area Marina Protetta (AMP). Infatti, è intuitivo capire come non si possano prendere decisioni o attuare politiche di gestione efficaci se non si conoscono quali sono e dove stanno gli habitat ricoperti dal grande manto azzurro del mare. Abbiamo trovato ben 24 habitat”: lo ha affermato Giovanni Fulvio Russo, docente di Ecologia dell’Università Pathenope di Napoli e Presidente Nazionale della Società Italiana di Biologia Marina. “L’AMP del Regno di Nettuno, a distanza di diversi anni dalla sua istituzione, si è finalmente dotata di un tale importantissimo strumento di ...

