Almeno otto persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola dello stato

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - morte le 157 persone a bordo. Almeno otto sono italiani : Ci sono anche Almeno otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipitato stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Al momento non si ha il numero preciso dei nostri connazionali che erano sul volo. Si attende di venire a conoscenza della lista dei passeggeri...

Almeno otto persone sono morte nei nuovi scontri in Kashmir tra India e Pakistan : Almeno otto persone – sei civlili e due militari – sono morti ieri in Kashmir, la zona contea tra Pakistan e India. Il Pakistan ha detto che due suoi militari sono morti a seguito di uno scontro a fuoco con

Adriano Celentano non sta bene - forse influenza : lo show interrotto per Almeno 2 puntate : Adriano Celentano non sta bene, questo è quanto dichiarato da Clan e Mediaset in un comunicato congiunto. A quanto pare il "molleggiato" ha dei problemi di salute che gli impedirebbero di dirigere lo spettacolo "Aspettando Adrian" e la serie-evento vera e propria. I medici, infatti, gli avrebbero consigliato almeno 2 settimane di riposo assoluto, molto probabilmente a causa di un malanno di stagione. Pertanto, le prossime due puntate dello show ...

Almeno tre persone sono morte nel crollo di un edificio di otto piani a Istanbul : Almeno tre persone sono morte nell’edificio di otto piani crollato martedì 6 febbraio a Istanbul, in Turchia. Altre 12 sono state state estratte vive dalle macerie: una di loro sarebbe in gravi condizioni. Non si sa con precisione quante persone siano

Mutilazioni genitali femminili : Almeno 200 milioni di donne e ragazze sottoposte a uno degli atti di violenza di genere più disumani al mondo : Oggi, nel mondo, almeno 200 milioni di donne e ragazze sono state sottoposte a Mutilazioni genitali femminili, subendo uno degli atti di violenza di genere più disumani al mondo. Più di 20 milioni di donne e ragazze in 7 Paesi (Egitto, Sudan, Guinea, Djibouti, Kenya, Yemen e Nigeria) sono state sottoposte a questa pratica per mano di un operatore sanitario. Tra il 2014 e il 2017 circa 3,3 milioni di donne e ragazze hanno avuto accesso a servizi ...

Parigi - a fuoco un palazzo di otto piani Almeno 8 morti e un ferito grave | : Tragedia nel 16° arrondissement. Arrestata una donna che abitava nel condominio di 8 piani. Il procuratore: “Per il momento l’ipotesi è l’incendio doloso”

Messico - esplode oleodotto dopo apertura di una falla : 66 morti e Almeno 76 feriti : almeno 66 persone sono state uccise e altre 76 sono rimaste ferite a causa di un’esplosione di un oleodotto nello stato messicano centrale di Hidalgo, secondo quanto riferito dal governatore dello stato, Omar Fayad, alla televisione locale. Centinaia di persone si erano radunate vicino all’oleodotto, situato ad un centinaio di chilometri da Tlahuelilpan, dopo che si era aperta una falla, cercando di rubare con i secchi la benzina che ...

