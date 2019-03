Allegri ci ha messo il cervello | i tre ruoli di Emre Can

As : 'Il Real Madrid ha messo Allegri nella lista' : As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real , partendo dal tedesco Joachim Loew , attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con ...

Juve - Allegri : “il Milan ci ha messo in difficoltà” : “È stata una partita divertente con diverse occasioni. I ragazzi hanno affrontato la sfida nel migliore dei modi. È stato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà. Noi in undici potevamo fare meglio per chiuderla”. Sono le parole di Massimiliano Allegri, al termine della finale di Supercoppa italiana contro il Milan. “Ronaldo? Era la seconda partita dopo il rientro – risponde l’allenatore della Juventus ...