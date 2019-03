Allegri | che retroscena dopo il match d’andata | clamorosa rivelazione!

Applausi per Allegri - ma una domanda sorge spontanea : Juventus arrembante - ma perchè solo quando è spalle al muro? : Massimiliano Allegri merita di prendersi tutti i meriti di una rimonta da favola, ieri sera tra Juventus ed Atletico Madrid non c’è stata storia “Le critiche? Ci vogliono dottori bravi…“. Massimiliano Allegri si prende giustamente la sua rivincita. Dopo essere stato riempito di critiche a seguito della gara d’andata, adesso parla lui e lo fa in maniera veemente attaccando i suoi detrattori. La verità come ...

Allegri si gode la Champions riacciuffata : "Il fattore C? E' importante anche quello" : 'In questa vittoria c'è tanto dei miei ragazzi, sono stati bravi ad aggredire e giocare in velocità: è stata una partita lucida e fredda, c'era il rischio che fosse isterica e nevrotica. Ho detto di ...

Leonardo Spinazzola show in Juventus Atletico/ Allegri lo elogia : 'Che prestazione!' : Juventus Atletico Madrid termina 3-0, in casa bianconera brilla Leonardo Spinazzola: l'esterno sinistro salutato con una standing ovation.

Allegri “Doctor Jekill e Mister Hyde” : hai fregato di nuovo tutti quanti. Ma perché arrivare a tanto? : “E ancora una volta vi ho fregato“. Avrà forse pensato questo, al fischio finale di Juve-Atletico Madrid, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Eh sì, rischia di essere andata proprio in questo modo. Un film già visto, tra l’altro, da queste parti: la Juve gioca male, Allegri finisce sulla graticola, ma poi stupisce tutti e… zittisce tutti. Alzi la mano chi, dopo la gara d’andata, aveva difeso a spada ...

Juventus-Atletico Madrid - Allegri : “Gara lucida e fredda che aspettavamo” : JUVENTUS ATLETICO Madrid 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Atletico Madrid: “C’è stato tanto dei ragazzi perché hanno interpretato bene la partita, con velocità tecnica e aggressione dando ampiezza nel campo. Avevo chiesto questo anche all’andata però poi ci […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, Allegri: ...

Juve-Atletico - Allegri : “che partita! Un’altra squadra rispetto al match dell’andata” : Impresa della Juventus che ha vinto con il risultato di 3-0 contro l’Atletico Madrid, strepitoso Cristiano Ronaldo autore di una tripletta ma sopratutto Bernardeschi, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “c’è stato tanto dei ragazzi che hanno interpretato bene la partita, abbiamo giocato in modo diverso rispetto dall’andata, abbiamo fatto una partita lucida e di freddezza, il rischio era di ...

Juventus-Atletico - Allegri scioglie i dubbi : Spinazzola giocherà titolare |Diretta 0-0 : L’anno scorso i campioni d’Italia hanno visto svanire all’ultimo secondo la remuntada in casa del Real Madrid. Ora sono chiamati a ribaltare lo 0-2 dell’andata

Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni : mossa Allegri - che sorpresa! : JUVENTUS ATLETICO Madrid probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale. Allegri sembrerebbe esser indirizzato su un ipotetico 3-5-2, con Caceres titolare al fianco di Bonucci e Chiellini. Sugli esterni possibile chance per Cancelo e Bernardeschi, anche […] More

Juventus-Atletico Madrid - Luciano Moggi : 'Monito ai gufi - perché Allegri può farcela' : Nel 2006 il presidente del Coni, Gianni Petrucci, sentenziò: 'Chi vince troppo non fa il bene del proprio sport'. E nacque Calciopoli, complice la morte dell' Avvocato Agnelli, del dottor Umberto e dell' avvocato Chiusano. Quella Juve aveva vinto tutto fino a diventare Campione mondiale per club, oltre a ...

Veltroni : 'Atletico - attesa insopportabile. Critiche ad Allegri? Non è normale' : Walter Veltroni ospite al Club di Sky Sport ha dichiarato: 'E' dal momento in cui si è perso 2-0 che si fa il conto dei minuti, è un'attesa insopportabile. Per la Juventus sarà una partita durissima e difficilissima, l'Atletico è la ...

Juventus-Atletico in… pillole : ecco perchè la squadra di Allegri può sperare nella qualificazione : E’ quasi finita l’attesa, si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in campo la Juventus contro l’Atletico Madrid. La squadra di Allegri è reduce dal facile successo in campionato contro l’Udinese ma adesso sono chiamati da un’impresa ben più importante, ribaltare il 2-0 dell’andata contro la squadra di Simeone, tutte le speranze adesso sono sui bianconeri dopo l’eliminazione ...

Guardiola gela Juve : «Non mi muovo da Manchester - Allegri è un amico» : TORINO - Josep Guardiola è stato accostato nei giorni scorsi alla panchina della Juventus in caso di addio di Allegri a fine stagione ma l'attuale tecnico del Manchester City , primo nella classifica ...

Juventus-Atletico Madrid - Allegri ha scelto! Ecco la formazione che tenterà il miracolo allo Stadium : Juventus-Atletico Madrid potrebbe sancire la fine dell’era Allegri sulla panchina bianconera, una sconfitta potrebbe voler dire addio a fine stagione Juventus-Atletico Madrid è alle porte, martedì sera i bianconeri si giocheranno il tutto per tutto per tentare di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo lo 0-2 dell’andata in favore di Simeone e soci. Allegri a seguito di quell’incontro è stato duramente ...