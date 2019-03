Allarme siccità | “Il cuneo saluto del Po mette a rischio decide di ettari”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “I millimetri di pioggia caduti in questi giorni, dopo i lunghi mesi caratterizzati da una scarsità di precipitazione allarmante, non risolvono i problemi della scarsità di acqua dolce per l’irrigazione e nemmeno dell’aumento della salinità dei terreni, provocata dal risalire dell’acqua di mare lungo il Delta del Po, quando la portata e’ troppo bassa”.Lo sottolinea Cia – Agricoltori Italiani di Ferrara, esprimendo preoccupazione per un problema “che si trascina ormai trent’anni, capace provocare danni ingenti alle colture ere in ginocchio l’economia agricola del territorio”.Secondo i dati del Consorzio di bonifica pianura di Ferrara, infatti, da novembre a marzo sono caduti 146 mm di pioggia, sostanzialmente la meta’ della media del periodo che e’ di 240, mentre se si guarda solo al primo ...

