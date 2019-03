Allarme siccità al Nord | i livelli idrometrici del Po e di 3 grandi laghi al di sotto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tredelItalia (Maggiore, Como e Iseo) hannoal didella media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato l’emergenzache torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane.“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve ...

