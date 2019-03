Alla Lega Navale di Napoli seminario su ' Tattica e strategia in regata'

La Lega si è presa Leonardo da Vinci (e le celebrazioni per i 500 anni dAlla morte) : Presentato il programma di iniziative per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, avvenuta nel 1519. Al primo giro di relatori, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presenti il vicepremier Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Lucia Bergonzoni. Solo successivamente parla il ministro ai beni culturali, Alberto Bonisoli, che entra nel merito delle iniziative.Continua a leggere

PAllanuoto femminile - Eurolega 2019 : Sabadell-Catania 11-11. Etnee eliminate - giocheranno il Trofeo LEN : Non riesce al Catania l’impresa di ribaltare il 9-12 dell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile contro il Sabadell: in Spagna finisce 11-11 e le Etnee non raggiungono la Final Four della manifestazione, retrocedendo nella Final Four del Trofeo LEN. TABELLINO SABADELL-EKIPE ORIZZONTE 11-11 (3-3, 2-1, 4-2, 2-5) [and. 12-9] Sabadell: Ester, M. Ortiz 1, A. Espar, B. Ortiz 3, G. Farre, Steffens 1, ...

Consiglio - opposizioni contro il neo-assessore Prestigiacomo : 'No Alla delega all'Amap' : Approfondimenti Cambiano gli assessori, il 2 marzo la nuova Giunta: intanto si dimette Cusumano 19 febbraio 2019 Rivoluzione Orlando, sostituiti 6 assessori su 8: ecco Darawsha, torna Catania 2 marzo ...

L'onorevole D'Eramo - Lega - si dimette da assessore : mio impegno per la città proseguirà Alla Camera : Ho portato avanti in quest'ultimo anno i progetti avviati in questi mesi da assessore e voglio ringraziare il sindaco, Pierluigi Biondi, per non aver mai fatto mancare la fiducia politica nei miei ...

Brexit - Londra ottiene dAlla Ue garanzie legalmente vincolanti. Juncker : «Seconda chance» : Un'ultima carta tirata fuori dal polsino nella notte per cercare di offrire a Theresa May una via d'uscita di fronte al Parlamento di Westminster e la chance di una ratifica in extremis...

Continua la lotta Alla depressione di Justin Bieber - confuso e scollegato mentalmente : “Pregate per me” : La lotta alla depressione di Justin Bieber sembra non avere fine. Queste le ultime indiscrezioni di E! News secondo le quali il giovane artista starebbe cercando di uscire da un tunnel che sembra non avere una fine, dal momento che si riteneva essere un problema risolto da tempo. A dare i nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute è stato proprio l'artista che, intervenuto su Instagram, ha rivelato: "Volevo solo darvi degli ...

Silvio Berlusconi capolista alle europee : "Salvini cambi strada o presenteranno il conto Alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Domenica IN - Paola Barale : "Raz Degan? Ho creduto a cose che non c'erano. Sono legata Alla mia famiglia" : Energia da vendere e un sorriso calamitoso. Paola Barale è stata ospitata da Mara Venier a Domenica In. Al centro dell'intervista è stato inevitabile non parlare della situazione sentimentale della showgirl, caratterizzata per tanti anni dalla relazione con Raz Degan.Dopo un allontanamento, i due si erano ritrovati durante L'isola dei Famosi 2017 per trascorrere insieme qualche giorno ma i rapporti non Sono durati a lungo: "Ho creduto a ...

Giorgetti - Lega - : stop definitivo Alla Tav solo con passaggio parlamentare : Roma, 10 mar., askanews, - 'Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, sovrano per queste decisioni'. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo ...

Un nuovo casting per il Grande Fratello e per alcuni bandi legati Alla Siae : Tra le varie opportunità interessanti nell'ambito di casting e selezioni segnaliamo nuove selezioni per il Grande Fratello, che si terranno a Savona, e alcuni bandi connessi alla Siae in relazione a finanziamenti per progetti e iniziative varie nell'ambito di cinema, teatro, danza, media e altro ancora. Grande Fratello È stato fissato un nuovo casting per il Grande Fratello, il noto talent in onda su Canale 5. Si terrà a Savona sabato 30 marzo ...

PAllanuoto - Eurolega 2019 : impresa Plebiscito Padova - rimonta che vale la Final Four : Si partiva dal 6-6 dell’andata, poi un 5-2 nel primo quarto quasi a spezzare l’entusiasmo. Una grandissima sofferenza, una partita lottatissima, ma il Plebiscito Padova riesce nella clamorosa impresa: rimonta vincente con l’Ujpest che vale (risultato di 8-7) la qualificazione alla Final Four di Eurolega di Pallanuoto femminile. La compagine azzurra andrà a giocarsi la massima competizione europea. La sfida odierna era iniziata ...

Legambiente : 'Caos Alla Rete fognante - serve svolta per la stagione turistica' : Mentre la politica litiga e va alla resa dei conti, Legambiente denuncia la 'grave situazione del Consorzio Rete fognante dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola e Letojanni'. Il presidente del ...

Tav - Di Maio : «Sorpreso dAlla Lega». Buffagni : «La crisi? È già aperta» : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

