«Aladdin» | ecco il trailer con il «genio» Will Smith

Aladdin - ecco il nuovo trailer della versione live action : È finalmente arrivato il nuovo trailer ufficiale del film live-action tratto dal classico Disney Aladdin. E quello che si vede nell’anticipazione della pellicola diretta da Guy Ritchie potrebbe fugare i dubbi degli scorsi mesi su un adattamento che non sarebbe all’altezza dell’originale. Le perplessità più grandi riguardavano il Genio della lampada, a cui presta il volto Will Smith. La sua interpretazione qui sembra brillante e potrebbe non far ...