Al Bano Carrisi "pericolo nazionale"? L'ultima impensabile mossa dell'ambasciatore ucraino : È arrivata a una svolta l’assurda vicenda di Al Bano Carrisi che nei giorni scorsi è stato definito da Kiev una "minaccia nazionale" e inserito al 48esimo posto della lista nera delle personalità non gradite al governo ucraino. Come riporta Il Tempo, oggi è stato il giorno di una "schiarita diplomat

AlBano Carrisi nella lista nera - rabbia in diretta : "Non possono trattarmi come un...". Strazio incontenibile : "Io sono un cantante". Albano Carrisi, raggiunto telefonicamente da Sky Tg24, non trattiene lo sdegno per la scellerata decisione del governo dell'Ucraina di inserirlo nella lista nera delle personalità non gradite sul territorio di Kiev. Motivo? La sua presunta vicinanza con il nemico, il president

AlBano Carrisi nella lista nera dell'Ucraina : 'Io una minaccia? Ne parlo con l'avvocato' : Al Bano Carrisi non ha mai nascosto le sue simpatie per Vladimir Putin e per questo motivo sarebbe stato inserito dal ministero della Cultura di Kiev nell'elenco delle persone che vengono considerate una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista ucraina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Interfax, è attualmente composta da circa 147 nominativi ed è aggiornata regolarmente in base alle indicazioni fornite dal Consiglio di Sicurezza ...

AlBano Carrisi non è più gradito in Ucraina : Una decisione destinata a fare discutere. Il Ministro della Cultura dell’Ucraina ha inserito Albano Carrisi (Al Bano) nella lista degli

Al Bano Carrisi è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : una minaccia per la sicrezza nazionale in Ucraina . Il ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante AlBano Carrisi, Al Bano, nella lista degli individui che considera una minaccia alla ...

L'Ucraina inserisce Al Bano Carrisi nella lista nera : 'Pericoloso per sicurezza nazionale' : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella relativa al cantante pugliese, originario di Cellino San Marco (Brindisi), Al Bano Carrisi, che è stato iscritto infatti nella black list degli individui considerati pericolosi per L'Ucraina. Il Ministero della Cultura del Paese lo considera una "minaccia nazionale". Il cantante famoso anche nell'allora Unione Sovietica Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, sia Al Bano, ...

AlBano Carrisi - l’Ucraina lo inscerisce nella ‘lista nera’ : “È minaccia alla sicurezza nazionale” : Albano Carrisi è stato inserito dall’Ucraina nella ‘lista nera’ degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. nella black list ci sono ora 147 persone. Al Bano e Romina Power a ...

Al Bano Carrisi - lite furibonda tra Romina Power e la Lecciso a casa sua : 'È finita in disgrazia' : Pare che Romina Power e Loredana Lecciso siano state protagoniste di una lite accesa tra le mura di Cellino San Marco, dove Al Bano vive insieme ai suoi figli. Si vocifera - si legge su Il Giornale - ...

Al Bano Carrisi - lite furibonda tra Romina Power e la Lecciso a casa sua : "È finita in disgrazia" : Pare che Romina Power e Loredana Lecciso siano state protagoniste di una lite accesa tra le mura di Cellino San Marco, dove Al Bano vive insieme ai suoi figli. Si vocifera - si legge su Il Giornale - che le due ex storiche del cantante pugliese si siano trovate faccia a faccia nella tenuta brindisin

Domenica In - Rita Dalla Chiesa e la terrificante lite con Al Bano Carrisi : l'appello di Mara Venier : Una Rita Dalla Chiesa sofferente, quella che si è presentata alla Domenica In di Mara Venier, nella puntata del 3 marzo in onda su Rai 1. Reduce da un anno difficile, in primis per la morte di Fabrizio Frizzi. Ma non solo: recentemente ha perso il genero. E così la Dalla Chiesa spiega che in un mome

Cristel Carrisi - 5 cose che non sai sulla figlia di Al Bano e Romina : Pochi giorni fa, il suo nome è tornato alla ribalta sulle copertine di cronaca rosa: Cristel ha infatti annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio . Un bel momento per la giovane Carrisi, ...

Cristel Carrisi - fiocco rosa : nipote in arrivo per Al Bano e Romina Power : A distanza di pochi mesi dalla nascita di Kai, primogenito di Cristel Carrisi e di Davor Luksic, la coppia è già in attesa del secondogenito. La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi nelle ultime ore. La figlia 33enne di Al Bano e Romina Power che da tempo vive a Zagabria insieme al marito, accoglie con grande felicità l"arriva di una deliziosa bambina. E ora la famiglia Carrisi si allarga ancora di più."A metà agosto avremo un altro ...

Al Bano e Romina Power nonni-bis : Cristel Carrisi è di nuovo incinta : AlBano Carrisi e Romina Power presto diventeranno nonni per la seconda volta. A dare la lieta notizia è stata proprio la figlia Cristel Carrisi sulla rivista di cronaca rosa Gente. Sulla pagine del settimanale Gente in uscita questa mattina, Cristel Carrisi ha annunciato di essere incinta per la seconda volta: "Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi”. Durante l'intervista la terzogenita nata dall'unione in matrimonio ...

Cristel Carrisi è incinta. La reazione dei nonni Al Bano e Romina : Al Bano e Romina Power diventeranno nonni per la seconda volta. La figlia Cristel Carrisi è di nuovo incinta. A nove mesi dalla nascita del primo figlio, Kay, aspetta il secondo bebè. A rivelarlo è la diretta interessata in un’intervista al magazine Gente, andando a confermare i rumors che circolavano da un po’ di tempo. Cristel, che ha colpito tutti per la sua bellezza e bravura durante la conduzione di 55 Passi nel Sole, ha ...