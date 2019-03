Air Cairo apre nuove rotte

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Torino - CAiro : 'Col Bologna dobbiamo proseguire su questa strada'. E su Mihajlovic... : Il presidente del Torino Urbano Cairo , a La Gazzetta dello Sport , ha parlato del momento della sua squadra: ' Atalanta , molto bene i successi con il Chievo e quello di ieri a Frosinone . Ma ciò che conta di più è dare continuità: mi aspetto dalla squadra la ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Torino - CAiro : "Faremo grandi cose. Mazzarri? Un grande allenatore" : Il Torino sogna. Quarantuno punti dopo 26 giornate danno carica ed entusiasmo a tutta la piazza e il presidente Urbano Cairo non nasconde la sua soddisfazione. 'Non voglio dire a che cosa puntiamo' ha ...

Torino - CAiro : "Faremo grandi cose. Mazzarri? Tecnico egregio" : Il Torino sogna. Quarantuno punti dopo 26 giornate danno carica ed entusiasmo a tutta la piazza e il presidente Urbano Cairo non nasconde la sua soddisfazione. 'Non voglio dire a che cosa puntiamo' ha ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony CAiroli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il CAiro 2019 : parte in salita la rincorsa verso le Finali per la squadra italiana : La prima tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon de Il Cairo va in archivio e l’Italia avrà tre occasioni per riscattare un avvio di stagione opaco per puntare poi verso le Finali di Tokyo: lo scorso anno furono cinque gli azzurri per l’ultimo atto del circuito maggiore, ma quest’anno la prima opportunità di ottenere il pass olimpico fa sì che la concorrenza sia più agguerrita. Il primo pass per Tokyo 2020: le occasioni ...

L’Egitto ha rilasciato il fotoreporter Mahmoud Abu Zeid - in carcere dal 2013 dopo aver seguito la repressione di una protesta al CAiro : L’Egitto ha rilasciato il fotoreporter Mahmoud Abu Zeid, conosciuto come “Shawkan”, che era in carcere dal 2013 quando era stato arrestato mentre documentava per l’agenzia di stampa inglese Demotix gli scontri tra le forze di sicurezza egiziane e i sostenitori