Aero Club Milano Open Day sabato 30 e domenica 31 Marzo 2019

mi-lorenteggio

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ... ma anche soltanto per passione, per turismo oppure per sport, il 30 e 31dalle 10 alle 19 vieni a scoprire il mondo dell'aviazione agliDay dell'! Diventare piloti privati,...

MagicaGilly : Mago Gabriel: all'aero club di Torraccia la smaterializzazione terra-aria - MAGICOGABRI : Servizio della TV di stato sul mio esperiemento di teleportazione. - FestivalMagiaSM : Intervista al Mago Gabriel sull'esperimento della smaterializzazione terra - aria, apripista alla XXII edizione del… -