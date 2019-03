Aereo caduto - Trump blocca i Boeing 737 Max. L'ordine : «Stop immediato» : Dopo il disastro Aereo della Ethiopian Airlines, autorità e enti dell'aviazione di gran parte del mondo si erano affrettati a bandire i voli dell'Aereo sotto accusa. Poco prima era stato il Canada a ...

Aereo caduto - stop ai Boeing 737 Max-8 in tutta Europa : Il Boeing 737 Max è stato fermato in tutta l?Europa. L'Agenzia per la sicurezza del trasporto Aereo dell'Unione europea (Easa) ha sospeso tutti i voli del Boeing 737-8 Max e...

Aereo caduto - Boeing ancora giù in Borsa. La società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba, un incidente che ha alimentato i timori sulla sicurezza del 737 Max 8. A Wall strett i ...

Aereo caduto - anche in Italia stop ai Boeing 737 Max-8. Voli bloccati in mezza Europa : L'Italia ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop operativo dei B737 dalle 21 di stasera. Già Banditi tutti i...

Aereo caduto - Boeing annuncia aggiornamento software del 737 Max 8 | : La società assicura entro alcune settimane l'aggiornamento delle componenti del sistema elettronico che potrebbe essere alla base dell'incidente avvenuto in Etiopia. Italia, Gran Bretagna, Francia, ...

Aereo caduto - chiuso lo spazio aereo italiano ai Boeing 737 Max 8 : L'Italia ha chiuso i cieli ai Boeing 737 Max 8, il modello identico a quello dell'Ethiopian Airlines che - per cause ancora da accertare - domenica 10 marzo è precipitato poco dopo il decollo provocando la morte di 157 persone, fra cui otto italiani. Dalle 21 di questa sera 12 marzo, visto il perdur

Aereo caduto in Etiopia - anche l'Italia chiudei cieli ai Boeing 737 Max da stasera alle 21 : anche Germania, Francia, Austria e Gran Bretagna hanno deciso la chiusura dello spazio Aereo per i modelli della Boeing 737 Max. Prima lo avevano fatto Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia

Aereo caduto in Etiopia : anche Gb - Germania e Francia chiudono i cieli ai Boeing 737 Max : Londra segue quanto già fatto dalle autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. anche l'Europa sarebbe prossima a bloccare gli apparecchi