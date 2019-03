Aerei | Air Cairo apre tre nuove rotte dall' Italia per il Mar Rosso

Due incidenti in 6 mesi : Cina ed Ethiopian Airlines bloccano tutti gli Aerei Boeing 737 Max 8 : La Cina ha deciso di bloccare gli aerei Boeing 737 Max 8 , il modello precipitato due volte in 6 mesi: la prima o ottobre in Indonesia , 189 morti, tra cui un italiano; la seconda ieri 10 marzo in ...

Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli Aerei Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea in un tweet. "A seguito del tragico incidente del 10 marzo - si legge - Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura - prosegue la nota - e la decisione è presa in via ...

Ethiopian Airlines - 59 incidenti Aerei nella storia della compagnia - : La compagnia di bandiera del Paese, fondata nel 1945, opera voli verso 80 destinazioni. Nel'88 persero la vita 31 passeggeri dopo che un Boeing impattò con dei volatili. Nel '96 un volo fu dirottato: ...

Ethiopian Airlines - i precedenti : 57 incidenti Aerei nella storia della compagnia aerea : Ethiopian Airlines, i precedenti: 57 incidenti aerei nella storia della compagnia aerea . è la compagnia aerea di bandiera dell'Etiopia, opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l'Aeroporto di Addis Abeba-Bole, dal quale il volo precipitato era decollato questa mattina . Ethiopian Airlines è stata fondata il 30 ...

Airbus : partnership con Air Race E per competizione Aerei elettrici : Air Race E seguirà un format simile alla popolare serie ?Air Race 1? di questo sport, conosciuto come ?Formula One Air Racing?. Otto aerei a propulsione elettrica gareggeranno in competizione diretta ...

Apple Music e American Airlines insieme per la musica in streaming a bordo degli Aerei : A partire dal primo febbraio i passeggeri dei voli American Airlines potranno sfruttare gratuitamente il Wi-Fi di bordo per ascoltare la Musica in streaming L'articolo Apple Music e American Airlines insieme per la Musica in streaming a bordo degli aerei proviene da TuttoAndroid.

Vendeva biglietti Aerei "travestita" da RyanAir : Tar conferma la multa a FlyGo : Fino al 2016 aveva imperversato sul web ingannando molti consumatori convinti di acquistare su siti ufficiali di compagnie aeree, mentre in realtà si trovavano sulla pagina web di una semplice agenzia ...

Viaggi Aerei : AirHelp - 2018 da incubo per i passeggeri e il 2019 non sarà migliore : Il 2019 vedrà più di 2 miliardi di passeggeri a terra in tutto il mondo. Brexit, scioperi, mancanza di personale, overtourism: ecco le cause che quest'anno porteranno disagi a più di 17 milioni di ...

La Germania ha vietato l’ingresso nei suoi aeroporti agli Aerei della compagnia iraniana Mahan Air : La Germania ha vietato alla compagnia aerea iraniana Mahan Air di operare nei suoi aeroporti, ha annunciato lunedì il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Cristopher Burger. La decisione, ha detto Burger, è stata presa per proteggere gli «interessi stranieri

Airbus vorrebbe in futuro Aerei senza pilota - quando l’Intelligenza Artificiale sarà davvero matura : In occasione della conferenza Digital Life and Design tenutasi dal 19 al 21 gennaio a Monaco di Baviera, l’amministratore delegato di Airbus Grazia Vittadini, ha detto che la sua azienda auspica che l’intelligenza Artificiale diventi presto sufficientemente avanzata da consentire voli completamente autonomi. Il riferimento non è al pilota automatico di cui tutte le compagnie aeree fanno uso, ma di “intelligenze artificiali ...