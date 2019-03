Accoltellato in piazza | giovane di 22 anni ucciso ad Alessandria della Rocca

Napoli - ragazzo Accoltellato in piazza Dante : 'Erano in due - volevano rapinarmi' : Prima la minaccia, poi la coltellata. Un giovane di 27 anni - A.M. , incensurato - è stato ferito nel pomeriggio mentre percorreva, diretto a casa, vico Cappuccinelle, non lontano da piazza Dante. ...