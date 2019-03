A tutto Spalletti | dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro

Icardi e l'Inter - è tutto sul piatto. Compagni e Spalletti i nodi da sciogliere : C'è più di una difficoltà, oltre che un copione da scrivere per mandare in stampa su questa carta rosa il rientro in squadra di Mauro Icardi. Com'è la storia del gambero? Un passo avanti e due ...

Laziomania : Caro Spalletti - nel calcio tutto torna. Ti dedico Giacomelli : Spalletti che dà del tifoso, di che squadra, potete immaginare, comunque lotta per il quarto posto, a Caressa: forse il mondo è tornato sul suo asse, ieri sera. Da ieri sera, forse smetterò di ...

Inter - Spalletti : «Icardi? È correttezza verso lo spogliatoio. Non passo sopra a tutto». Non è convocato : Mauro Icardi non ci sarà neppure contro la Sampdoria. Spalletti non ha potuto convocarlo perché l'ex capitano continua ad avere il ginocchio destro infiammato. «Come precisato dalla società ha un ...

Spalletti : 'Icardi? Per il bene dell'Inter si passa sopra a tutto e tutti' : Dopo la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Sampdoria ed è tornato sul caso Icardi : 'Bisogna cercare di essere giusti nei confronti dell'Inter, tutte le porte sono aperte all'interno dello spogliatoio per ...

Spalletti - tutto in una notte : l'Inter deve iniziare un nuovo campionato : La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come la sfida del Tardini rappresenti uno step molto importante per Luciano Spalletti, che in questo preciso momento storico sembra aver smarrito qualche certezza. 'La ...

Inter - Spalletti si difende : 'Non è tutto da buttare. In ballo le nostre carriere' : L'Inter non può fallire ancora. Lo sa anche Luciano Spalletti , che prova a difendersi: 'Lecito mettere in discussione tutto, ma non è tutto da buttare', le parole del tecnico nerazzurro. Parma. ' ...

Inter - Spalletti : «tutto in discussione - ci giochiamo le carriere» : «Tornare a fare risultati. E velocemente» . Il messaggio di Luciano Spalletti è chiaro e per renderlo ancora più forte ai suoi naviganti ha aggiunto:«In queste partite bisogna mandare in campo anche, ...

Inter - Spalletti : ''tutto in discussione - in ballo le nostre carriere'' : MILANO - Luciano Spalletti in vista della partita contro il Parma in programma domani al Tardini chiede ai giocatori di metterci 'cuore, perché è il cuore che fa la differenza'. Il tecnico dell'Inter ...

Lautaro Martinez : 'Con Spalletti tutto risolto - mio padre ha sbagliato' : MILANO - 'Il Betis Siviglia? Non ero a conoscenza di nulla. Penso sia stato il presidente del Betis a chiederlo. Ma nessuno mi ha detto niente. Ho sempre pensato all'Inter, sono molto felice qui'. ...

Inter - Lautaro Martinez svela : 'Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto' : Messi ? Spero che torni nella Seleccion : è il migliore al mondo, un patrimonio dell' Argentina . Aver condiviso lo spogliatoio con lui è stato un sogno, come lo era stato in precedenza farlo con ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dell’Inter e del suo rapporto con Icardi, soffermandosi anche sui suoi obiettivi a medio e lungo termine Passano i mesi e Lautaro Martinez prosegue nel suo ambientamento all’Inter, sfruttando la vicinanza di Mauro Icardi e l’appoggio di Javier Zanetti. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino non ha trovato fin qui molto spazio, ma non demorde e continua a ...

Inter - Lautaro : 'Con Spalletti tutto ok - ma sto trovando difficoltà. Sul Betis...' : È il miglior calciatore del mondo, è nostro, abbiamo lui e dobbiamo approfittarne. Finché è felice, ovviamente. Anni fa ho sognato di condividere lo spogliatoio con Diego Milito, un giorno vorrei ...

Inter - Spalletti in bilico : si gioca tutto a Parma : MILANO - La sconfitta con il Bologna modifica gli scenari in casa Inter. Fino alla partita con gli emiliani la posizione di Spalletti non aveva una scadenza a breve termine. Il club considerava ...

Inter - Spalletti : 'Conte e Marotta? Voci ridicole. Non è tutto da buttare' : MILANO - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna dopo i risultati deludenti tra Coppa Italia e Serie A : ' Come si riparte? Si fa ...