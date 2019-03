A San Salvo presentazione del libro Con la cultura non si mangia Falso! di

Montenero. L’operaio Eni Egidio Benedetto morto ad Ancona - abitava a San Salvo : Egidio Benedetto, gruista, era nella cabina quando si è verificato un cedimento strutturale. Il pesante macchinario è caduto su un’imbarcazione

Bari - a fuoco il frigorifero nel garage a Santo Spirito : paura tra gli inquilini in salvo sul terrazzo : L'incendio di un frigorifero all'interno del garage, ha creato il panico in via fratelli Mannarino, nel quartiere Santo Spirito di Bari. Una donna che abita al primo piano ha dichiarato di aver ...

Bankitalia - Signorini quasi salvo Ora Sannucci e Rossi sono in bilico : La mannaia della discontinuità sulla Banca d’Italia invocata a gran voce (a Vicenza) prima da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini e oggi, in maniera meno eclatante, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte rischia di graziare Luigi Federico Signorini e di abbattersi sull’altro vicedirettore generale Valeria Sannucci e sul direttore generale Salvatore Rossi, entrambi in scadenza il 10 maggio. Dopo la nomina da parte del ...

San Salvo. Maltrattamenti nei confronti degli alunni : ai domiciliari insegnante : Terribile l’accusa mossa ad una donna di 57 anni. L’indagata risponde di Maltrattamenti nei confronti degli alunni. I Carabinieri di

Il Palermo è ‘salvo’ - trovato l’accordo con la Damir srl : il comunicato ufficiale del club roSanero : Il club rosanero ha reso noto di aver trovato un accordo ufficiale con la Damir srl, utile per proseguire l’attuale stagione sportiva “La soluzione individuata per salvare il Palermo da una grave penalizzazione spero che sia segnale e fautrice di una vera svolta. Confermo l’importanza e la disponibilità per una collaborazione con FGCI e Lega Calcio per superare confusione e incertezze sulla proprietà“. Lo scrive ...

San Salvo - la Lega rivendica la vittoria : 'Si sale sul carro dei vincitori solo dopo averlo spinto' : ... ci piace far notare che nella Lega è difficile saltare sul carro dei vincitori senza averlo prima spinto con impegno, dedizione politica e militanza. Infatti, i successi elettorali del nostro ...

Rapina in gioielleria a San Salvo - in fuga 4 rapinatori : Chieti - Quattro persone armate di pistole e spranghe di ferro hanno fatto irruzione poco prima delle 20 nella gioielleria 'Sarni Oro' del centro commerciale 'Insieme' in località Piane Sant'Angelo a San Salvo. I quattro sono entrati nel locale minacciando le dipendenti e un paio di clienti presenti e prendendo dalle vetrine e dal bancone orologi e oggetti preziosi in oro, raccogliendoli in buste di plastica, mentre ...

Franco ha smarrito il suo gatto Mimì : “Do mille euro a chi lo ritrova Sano e salvo” : Un anziano di Cesena ha messo a disposizione mille euro a coloro che lo aiuteranno a ritrovare il suo inseparabile gatto bianco e nero Mimì.Continua a leggere

San Salvo : ladri acrobati si chiudono in una casa - la svaligiano e fuggono dal balcone : A poche ore dalla rapina al centro commerciale "Insieme" [ LEGGI ], si registra un altro episodio di cronaca in città. È successo ieri notte in via Silvio Pellico . Un'abitazione al secondo piano è stata svaligiata dai ladri. Da quanto si apprende, questi hanno agito mentre i proprietari erano fuori. ...

Il commissario Montalbano - dopo la settimana Sanremese torna la fiction con due nuovi episodi : Salvo sposerà Livia? : Come una partita della Nazionale. Oppure come Sanremo. Rituale collettivo più che evento televisivo. Montalbano è così, un appuntamento che sta nel solco della tradizione nazionalpopolare, con vent’anni di messa in onda alle spalle che non ne hanno intaccato minimamente la gloria. E lunedi, Salvo torna su RaiUno con due nuovi episodi. “L’altro capo del filo” e “Un diario del ’43“, sono stati girati nella primavera del 2018 dal regista Alberto ...

Livigno : giovane in fuga - ritrovato Sano e salvo : Una fuga finita nel migliore dei modi possibili. I carabinieri di Sondrio nei giorni scorsi, in serata, hanno ricevuto la segnalazione, da parte dei genitori livignaschi, dell'allontanamento del ...

Napoli - Comitato Portosalvo - infiltrazioni e rischio crolli per chiesa San Paolo : "Nella chiesa di San Paolo Maggiore c'è una grossa infiltrazione d'acqua e il rischio di crolli è imminente nonostante il restauro sia stato fatto appena due anni fa". Lo afferma all'Adnkronos Antonio ...

Due giorni di nuoto a San Salvo con il XV Trofeo "Tano Croce" : 'Per San Salvo e per lo Sport Village, sarà una nuova occasione di visibilità nazionale, dopo la Coppa Brema, tenutasi a dicembre, lo Sport Village torna sotto i riflettori grazie alle capacità dei ...