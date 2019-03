huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) C'era scritto 'Lista n. 1', con la vernice rossa, su un muro di via Basilio Brollo, nello storico quartiere della Garbatella a, dal 1948. Oggi gli uffici del decoro urbano del Campidoglio l'hanno coperta con una vernice scambiandola per unavandalica. Laera stata anche fatta restaurare dall'allora presidente del Municipio Massimiliano Smeriglio, che denuncia l'incidente e ricorda che accanto c'era una targa che raccontava del restauro.Larisaliva dunque alle elezioni del 1948: in quell'occasione il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano si presentarono in un'unica lista, il Fronte Democratico Popolare, che aveva come simbolo proprio il volto di GiuseppeDuro anche il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che parla di "un insulto gravissimo alla memoria storica e all'identità democratica ...

rubio_chef : Oggi Miss “Non c’entro nulla specchio riflesso” @virginiaraggi ha fatto cancellare la scritta “Vota Garibaldi” in v… - ilpost : Il Comune di Roma ha cancellato una storica scritta elettorale che era su un muro del quartiere Garbatella dal 1948… - HuffPostItalia : A Roma cancellata la scritta 'Vota Garibaldi' risalente al '48. Protesta del minisindaco: 'Atto grave' -