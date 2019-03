90secondi | Pietro Senaldi | Perché i cinesi sono meglio degli islamici ed è da

Pietro Senaldi - #90secondi : Nicola Zingaretti e il Pd al 18% nei sondaggi - perché ora arriva il brutto : Per Nicola Zingaretti ora arriveranno i tempi duri. Il Pd, nonostante tutto, ha retto intorno al 18% perché senza linea politica e senza leader, ma dal giorno dopo le primarie vinte dal governatore del Lazio ricomincerà il consueto tiro al piccione che è stato il motivo principale di disaffezione de

Pietro Senaldi - #90secondi : Wanda Nara - Icardi e l'Inter - il finale è già scritto. Ecco come andrà : Partito il linciaggio mediatico di Mauro Icardi. l'Inter vuole venderlo, ma non è facile fare digerire ai tifosi la partenza del capitano e del bomber da 130 gol. Per questo si manovra per screditarlo e la miglior alleata è Wanda Nara, moglie e manager che complica la situazione ogni volta che parla

Pietro Senaldi - #90secondi : "Frittelle d'Italia - la lezione del meloniano agli anti-razzisti" : "Frittelle d'Italia". È bastata la provocazione di un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Mantova, Luca De Marchi, per far esplodere le contraddizioni della sinistra. Il consigliere ha annunciato l'intenzione di vendere frittelle al luna park locale, ma solo ai bimbi italiani, salvo poi chia

Pietro Senaldi - #90secondi : "Il suicidio del M5s. Ora ha due possibilità e si schianterà comunque" : Il suicidio del Movimento 5 Stelle e dei suoi "palloni sgonfiati" è scritto nella natura stessa dei grillini: partito di opposizione che quando deve governare finisce per fare opposizione a se stesso, anche per l'inadeguatezza di uomini e programma. Cosa succederà adesso? Il Movimento ha davanti due

#90secondi - Pietro Senaldi : "Peggio di Macron c'è solo Forza Italia" : Nella sua rubrica il direttore di Libero stigmatizza la posizione di Forza Italia su Macron. "Anziché sostenere il governo italiano, sostiene Macron". Non è certo così che si risolleverà, dichiara Senaldi, che ripercorre la vicenda: la Francia ha richiamato l'ambasciatore a Roma (non succedeva dal 1

Pietro Senaldi - #90secondi : "Di Maio paga chi non ha lavoro per trovare un lavoro a chi non lavora" : Nel magico mondo grillino, Luigi Di Maio presenta il suo reddito di cittadinanza in un'orgia di slide, manco fosse il tanto vituperato Matteo Renzi. Ma a farci sorridere amaramente, oggi, non sono i numeri che certificano come i soldi finiranno soprattutto nelle tasche di campani, casalinghe e immig

Pietro Senaldi - #90secondi : "C'è qualcuno in Italia che sugli immigrati è peggio di Macron" : Nel giorno della polemica Italia-Francia sugli immigrati bisogna per una volta riconoscere a Di Maio e Di Battista di averne detta una giusta, puntando il dito contro le responsabilità di Parigi nel caos che da anni si è scatenato nel Mediterraneo. Ma il paradosso è che in Italia c'è chi fa peggio d

Pietro Senaldi - #90secondi : "Perché Libero ha titolato sui terroni e cosa non ha capito Di Maio" : Si è offeso, Luigi Di Maio, per il titolo di Libero "Comandano i terroni". Poi si è vantato di aver tagliato i contributi all'editoria e di fatto ha augurato la nostra chiusura. Che un politico di primo piano come il leader del Movimento 5 Stelle pensi questo è inaccettabile. Anche perché evidenteme

Pietro Senaldi - #90secondi : Ecco il prezzo che Salvini non vuole pagare per l'alleanza con Di Maio : È il prezzo che Matteo Salvini non vuole pagare per l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il no del ministro degli Interni ad accogliere una quindicina di migranti della Sea Watch fatti sbarcare da Malta è una questione di principio, una difesa di quello che Salvini ritiene il "territorio della Lega