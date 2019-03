10 nuove pizze italiane da provare

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Pizza BariPizza ForlìPizza GenovaPizza MilanoPizza PiacenzaPizza RomaPizza Torino e PineroloPizza TriestePizza FirenzeIl più pop dei piatti pop, semplice, ipercontemporanea: la pizza è sempre al passo con i tempi. Anzi, questo è il suo momento: va di gran moda per impasti sempre più digeribili, condimenti all’altezza di palati sempre più allenati e le novità da assaggiare non finiscono mai. L’ultima è da Eataly, che ora propone ledel Territorio: noveveraci più una margherita mai provata, molto leggere e dal sapore ricercato condite con ingredienti tipici locali Presìdi Slow Food per un viaggio nel gusto italiano.I GUSTI Esempi? C’è la pizza Milano con il pannerone di Lodi e la pancetta steccata, quella di Bari con burrata e capocollo, mentre il prosciutto San Daniele accompagna quella di Trieste(vedete tutte lenella gallery sopra). «In totale ...

UfficiStampaEgv : Menù PRIMAVERA ?? ESTATE 2019 --- EFFETTI SPECIALI IN ARRIVO --- ?? Colore, freschezza e km0 per l'arrivo della bel… - mamopizza : A febbraio niente Pizze del mese, ci siamo un po' persi per strada. L'importante è che a marzo nessuno si perda le… - 50TopPizza : PIZZIUM celebra Napoli e i suoi pittoreschi quartieri, in un ideale tour del sapore: Forcella, Toledo, Quartieri S… -