10 eventi da non perdere alla Milano Digital Week

8 marzo 2019 - festa delle donne in Romagna. Gli eventi da non perdere : Spettacoli anche a Castrocaro , dove domenica 10 marzo, alle ore 16:15, si racconteranno "Amori reali e immaginari " Storie di donne, uomini e sentimenti", Palazzo Pretorio di Terra del Sole, e, alle ...

Si accendono i motori - ma non solo : un marzo ‘pazzerello’ ricco di sport - il calendario di tutti gli eventi del mese : Tantissimi gli eventi sportivi da non perdere nel mese di marzo: il calendario con tutti gli appuntamenti marzo inizia a regalare le prime giornata dei caldo e l’inverno gelido piano piano lascia sempre più spazio ad una tiepida primavera, con l’arrivo della quale il calendario sportivo inizia ad infittirsi di appuntamenti. marzo è per eccellenza il mese del motorsport: iniziano infatti finalmente i Mondiali di MotoGp e F1, ma ...

Milano Digital week - il programma e i 10 eventi da non perdere - : ... il concetto di Datami" Al Palazzo Giureconsulti European Commission in collaborazione con Joint Research Centre, JRC, organizza il progetto artistico "Sciart " Arte e Scienza: il concetto di Datami" ...

L'agenda - in progress - degli eventi che quest'anno non puoi proprio perdere : MARTEDI' 5 MARZO - Alle 19.30, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21, Milano,, a Meet the Media Guru interviene Georges Amar , docente di design e innovazione all'Ecole de Mines ParisTech, ex direttore ...

Ninja Note : l'agenda degli eventi digitali che quest'anno non devi perdere : ... appuntamento dedicato a consumo critico e stili di vita sostenibili: tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli. Nato nel 2004 da un progetto della casa ...

Dalla Superluna alla luce zodiacale - ecco gli eventi astronomici da non perdere nel mese di Marzo [INFO] : Marzo segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale e il cambio di stagione sarà accompagnato da un magico ma allo stesso tempo inquietante bagliore nel cielo notturno visibile solo due volte all’anno. Questo mese porterà anche le ultime opportunità di vedere alcune costellazioni del cielo invernale ma soprattutto l’ultima Superluna del 2019, dopo quella spettacolare con tanto di eclissi di gennaio e quella ...

eventi digitali da non perdere dal 4 al 10 marzo 2019 - : Dalle 19:30 a Milano presso Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci organizzato da Meet the Media Guru e Fondazione Giannino Bassetti primo appuntamento del 2019 di ...

Fiorentina-Inter - la lunga serie di eventi non frequenti : La Gazzetta dello Sport parla della partita Fiorentina-Inter e spiega come all'interno del match ci sia stata una lunga serie di episodi da prendere in esame. 'Può darsi che un giorno qualcuno racconterà una '...

Salute - il Simit sul vaccino Aids : “Non è preventivo e non sostituisce la terapia” : I dati recentemente pubblicati sugli effetti a lungo termine della inoculazione intradermica di proteina Tat biologicamente attiva hanno suscitato un forte eco. “Occorre però precisare quanto segue, al fine di chiarire cosa effettivamente sia, per evitare che si creino aspettative ancora ingiustificate”, è il commento, a tal proposito, degli specialisti della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). NON E’ UN ...

Milano Fashion Week autunno inverno 2019/2020 al via : tutte le sfilate e gli eventi da non perdere : A partire dal Fashion Hub di Milano Moda Donna allestito allo Spazio Cavallerizze presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci: ad accogliere i visitatori dal 20 al 24 ...

Apre la Fiera con il pienone di eventi : Per la mattina dell'inaugurazione sono attese molte personalità della politica, del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Sono già arrivati i nostri gemelli tedeschi di Nieder-Olm, ...

Micam Milano 2019 : gli eventi fashion da non perdere : Che sia Paradiso o girone dei golosi, lo scelga il visitatore, quel che è certo è che tra il 10 e il 13 febbraio , torna il più grande evento dedicato al mondo delle calzature. Quest'anno FieraMilano ...

eventi digitali da non perdere dall'11 al 17 febbraio 2019 - : Nanetti propone un connubio di metodologie di ricerca , artistica, progettuale, accademica, basate su arte, cultura e patrimonio: queste discipline sono il motore di una nuova scienza ...

"Verona in Love" 2019. Nei giorni 9-17 febbraio - eventi "veronesi" a non finire. : Fonte immagine: Residenza Fondo Ulivi Quest'anno, anche per meglio festeggiare il giorno di San Valentino, una grande mongolfiera porterà al cielo coppie d'innamorati, che vorranno realizzare "il ...