10 canzoni dei Jonas Brothers per celebrarne la reunion

Myles Kennedy : "Queste sono le canzoni della mia vita...al mio funerale suonate "All You Need is Love" dei Beatles" : Il frontman degli Alter Bridge e voce degli spettacoli solisti del chitarrista dei Guns N' Roses Slash, ovvero Myles Kennedy ha svelato al rock magazine Kerrang i titoli di alcune canzoni importanti della sua vita. La prima canzone che ricorda ...

Keith Flint - nove punti e nove canzoni per ricordare la voce dei Prodigy : Ricordate i Prodigy? Negli anni 90 fecero la malora con una serie di pezzi al fulmicotone che resero la musica elettronica di quel periodo di grande consumo. Ancora oggi restano tra i benchmark di riferimento della scena. Proprio Keith Flint, vocalist del gruppo, è stato trovato morto nella sua abitazione dalla polizia. Aveva quarantanove anni e al momento restano sconosciute le cause del decesso, sebbene gli agenti, come si legge dalle note ...

8 canzoni dei Prodigy per ricordare Keith Flint : (foto: Getty Images) È morto Keith Flint, il cantante della band elettronica dei Prodigy. Il musicista, che aveva 49 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Dunmow, nell’Essex, dopo che la polizia era stata allertata sulle sue condizioni. Su Instagram Liam Howlett, l’altro fondatore della band che contava anche il rapper Maxim, ha confermato la notizia della morte aggiungendo che si è trattato di un suicidio. Nato a Londra ...

Otto canzoni dei Talk Talk : Dalle prime che fecero il bOtto a quelle più creative, oggi che è morto Mark Hollis, leader e ispiratore della band

Yesterday - il film commedia con le canzoni dei Beatles : ... nonostante siano state composte decenni fa, le canzoni dei Beatles potrebbero tranquillamente dire la loro anche nel mondo del pop contemporaneo. Ulteriore conferma della straordinaria stagione ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «I ragazzi stanno bene» dei Negrita : Negrita I ragazzi stanno bene è il brano con cui i Negrita gareggiano al Festival di Sanremo 2019. La band toscana descrive la canzone come l’espressione di un rifiuto, la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. I ragazzi stanno Bene, assieme ad altri due inediti, sarà inserito nel Best Of che celebra i 25 anni di storia della band, in uscita venerdì 8 febbraio. canzoni Sanremo ...

Sanremo 2019 testi di tutte le canzoni dei Big gara al Festival : Sanremo 2019 testi. Dal 5 al 9 febbraio si terrà il 69° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In gara sono stati selezionati 24 Big, tra cui le due Nuove Proposte selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre. Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di ...

Ascoltate le canzoni dei campioni in gara a Sanremo 2019 : Milano. Chi vivrà, vedrà e il direttore artistico non si è sbilanciato più di tanto sui contenuti delle 24 canzoni

Festival di Sanremo - Claudio Baglioni e il trionfo dei migranti : le canzoni in anteprima - siluro su Salvini : Da "cuore e amore" a "politica e migranti". Il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni rischia di trasformarsi in una bomba su Matteo Salvini a poche settimane dalle elezioni europee di maggio. Le polemiche sulle parole del direttore artistico, da sempre schierato sul fronte dell'accoglienza, sembra

Festival di Sanremo 2019 - le 24 canzoni in gara in anteprima. Claudio Baglioni : “Ci sono dei testi poco sanremesi” : Milano, sede Rai di Corso Sempione. È il 18 gennaio e mancano (manco a farlo apposta) 18 giorni all’inizio del Festival di Sanremo, il secondo targato Baglioni.“Un’élite” composta da un centinaio di giornalisti ha il privilegio di ascoltare in anteprima i ventiquattro brani in gara. Baglioni precisa: “Anche io finalmente potrò farmi un’idea dei brani che abbiamo scelto”. Perché, non li ha già ascoltati? Forse no, dato che ...