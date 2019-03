﻿World Wide Web | Cern e cos’è | ecco il primo browser di 30 anni fa

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Web:ildi 30fa Chi ha inventato il web Ci sono eventi e date che cambiano il mondo. Rivoluzionano il nostro modo di agire. La nascita del web è certamente una di queste. In trenta– con le tappe che andremo brevemente a ripercorrere – dal 12 marzo 1989 si può dire che moltissimi gesti quotidiani siano completamente cambiati. Non a caso la nostra viene ormai stabilmente definita l’era digitale.WorldWeb, cosa è successo il 12 marzo 1989 Il 12 marzo 1989 l’informatico britanico Tim Lerners Lee aldi Ginevra presentò un documento da cui è nato il sistema del WorldWeb. Una sorta di modello, ideato dal ricercatore del, per la gestione di informazioni su larga scala. La descrizione di quel modello grazie a cui ancora oggi è possibile la gestione dei contenuti di Internet è datato, ...

wireditalia : l papà del world wide web immagina il futuro della rete. La lettera a 30 anni dall’invenzione. #Web30 - SkyTG24 : Quante volte al giorno si digita la sigla ‘www’, senza farci più caso? #Web30, è l'anniversario del Word Wide Web c… - wireditalia : Esattamente 30 anni fa Tim Berners-Lee creava il world wide web. -