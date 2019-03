Young Signorino bacchetta i genitori dei giovani e dà consigli educativi | ' Controllateli'

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019)è tornato a far discutere il web nelle ultime ore. Il controverso essimo cantante, originario di Cesena, ha infatti diffuso un post in cui ha pesantemente criticato idei bambini e degli adolescenti italiani, soffermandosi in maniera particolare su quelle persone che spendono molto tempo sui social – quindi probabilmente ne conoscono i risvolti – ma allo stesso tempo non si preoccupano di monitorare l'attività on line dei loro figli adolescenti.– più volte finito nel recente passato nel calderone mediatico dei social, venendo ripetutamente accusato di essere l'incarnazione del cattivo esempio, sia dai media che dagli utenti on line – ha voluto anche difendere a livello generale la figura dell'artista, esonerando di fatto se stesso, ed implicitamente anche i suoi colleghi, da qualsiasi responsabilità educativa nei confronti degli ...

