Wrestling – Traguardo storico per la WWE | superato 1 miliardo di follower sui social

(Di martedì 12 marzo 2019) Prestigiosoraggiunto dalla WWE: la compagnia di Stamford hadisu tutte le piattaformeLa WWE ha annunciato di averundi fan sulle proprie piattaforme, cementificando la sua posizione come uno dei brand più seguiti al mondo.Media WWE nel dettaglio:Facebook: 501 milioni di “mi piace” in totale. La pagina Facebook portabandiera della WWE ha più fan di quelle di NFL, NBA, Marvel, Nike e UFC, e la Superstar WWE John Cena è il più seguito atleta americano su Facebook con più di 44 milioni di like.Instagram: 226 milioni ditotali. Su Instagram, nella piattaforma più in crescita in assoluto della @WWE, la federazione ha piùdella Coppa del Mondo FIFA, di ESPN, HBO e NHL.Twitter: 221 milioni ditotali. Su Twitter, la pagina principale @WWE ha piùdi MLB, Disney, ...

