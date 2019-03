Welfare | lavorare da casa per oltre tre italiani su quattro fa bene alla salute

Welfare : lavorare da casa per oltre 3 italiani su 4 fa bene alla salute : lavorare da casa incide positivamente sulla salute rispetto alla normale vita da ufficio: la pensa così l’84% degli italiani, secondo i quali il cosiddetto smart working, laddove applicabile, riduce lo stress (39%), dà il vantaggio di lavorare in un ambiente confortevole e su misura (24%) e, perché no, permette di convertire il tempo risparmiato dal viaggio in una migliore gestione anche del proprio benessere (21%). E’ il dato che emerge ...