Volley | gli azzurrini incontrano l' Agenzia Spaziale Italiana

Beach Volley - World Tour 2019 Doha. Ranghieri/Caminati e Rossi/Carambula vogliono il pass per il tabellone principale : Chi per confermare il grande risultato di Sydney, chi per riscattare la delusione australiana: Rossi/Carambula e Ranghieri/Caminati scendono in campo domani nella mattinata italiana per dare l’assalto alla qualificazione nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di Doha. Nel main draw ci sono già Lupo/Nicolai, che tornano in campo sette mesi dopo le finali del World Tour di Amburgo, assieme a tutte le migliori coppie del panorama ...

Volley femminile - le migliori italiane della 23^ giornata di Serie A1. Perinelli e Angelina protagoniste - certezze Sylla e Ortolani : Sono state diverse le sorprese che hanno caratterizzato la 23^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Negli anticipi di sabato Novara e Scandicci sono infatti state sconfitte rispettivamente da Chieri e Cuneo, mentre Conegliano ha superato Firenze al tiebreak allungando in vetta alla classifica. Nella giornata di domenica sono arrivate invece le vittorie di Busto Arsizio e Monza, che proseguono nell’appassionante duello per ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 24^ giornata. Giannelli e Spirito : registi al potere! Gli ace di Zaytsev e i muri di Alletti : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli. C’è la firma della sua magistrale regia nella vittoria meno semplice di quanto possa sembrare contro Ravenna, che regala ai trentini il secondo posto a due turni dal termine della regular season. Non perde mai la tramontana anche ...

Samsung Volley Cup : Conegliano doma Firenze e resta in vetta : Samsung Volley Cup: Imoco doma Il Bisonte solo al tie-break, festa Chieri nel derby con Novara, Bosca S.Bernardo Cuneo corsara per 0-3 a Scandicci Gli anticipi della 10^ giornata di ritorno della Samsung Volley Cup regalano sorprese e risultati tutt’altro che scontati. Le Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano “domano” un indomito Bisonte solo al tie break, doppio exploit per Chieri e Cuneo che ...

Volley - SuperLega 2019 oggi (10 marzo) : il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : oggi domenica 10 marzo si completa la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Trento vuole rispondere alla capolista Perugia che ieri sera ha battuto nettamente Padova allungando a +6 in testa alla classifica: i dolomitici vogliono rimanere in scia ai Block Devils e per farlo dovranno sconfiggere Ravenna di fronte al proprio pubblico, un impegno assolutamente alla portata. I ragazzi di Angelo Lorenzetti ...

Volley : A1 Femminile - Firenze mette alle corde Conegliano che vince solo al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- Il primo set comincia in equilibrio, con qualche errore di troppo in attacco da parte di entrambe le squadre e le difese in evidenza. Il primo allungo è di Conegliano con Hill, ...

Volley femminile A1 2019 23ma giornata. Novara e Scandicci ko - Conegliano vince al tie break con Firenze e allunga in vetta : Un tranquillo sabato di campionato si trasforma in un mezzo terremoto con le squadre di vertice, con uno spicchio di testa già ai quarti di finale di Champions League, che soffrono (e un paio perdono anche) contro squadre di seconda o addirittura terza fascia. Ti aspetti il tris di big e invece la squadra del giorno è la Bosca San Bernardo Cuneo che sbanca Scandicci con un netto 3-0. Una vittoria netta e limpida per le cuneesi che profuma di ...

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE/ Streaming video e tv : cosa succede in Europa - Volley - : DIRETTA CONEGLIANO FIRENZE: info Streaming video e tv della partita di Volley femminile, attesa oggi 9 marzo per la 23giornata di Serie A1.

Volley femminile - serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Tris azzurro negli ottavi! Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta in campo fra poco : Tris azzurro negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Sydney. Buon risultato di squadra nell’appuntamento australiano che, di fatto, apre il 2019 del Beach volley con tre coppie italiane che si qualificano al secondo turno ad eliminazione diretta e questa mattina e questa sera proveranno a raggiungere i quarti. Rossi/Carambula, già qualificati per gli ottavi, affronteranno alle 7.30 la coppia russa Hudyakov/Bykanov che lo scorso anno ...

