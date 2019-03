Volley femminile | Champions League 2019 | Novara inarrestabile! Stoccarda sconfitto 3-1 a

LIVE Stoccarda-Novara 1-3 Volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA : importantissima vittoria delle piemontesi! : Comincerà questa sera la fase ad eliminazione DIRETTA della Champions League di volley femminile: in campo Novara che affronterà il match di andata in casa dello Stoccarda. Le tedesche sono state ripescate per l’accesso ai quarti dopo aver concluso seconde il proprio girone con 12 punti alle spalle delle turche del Vakifbank. Le piemontesi, invece, hanno dominato il loro gruppo conquistando 6 vittorie su altrettante partite giocate e senza ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano - serve il cuore delle Pantere contro l’Eczacibasi. Che sfida a Boskovic e Kim : Conegliano si rituffa in Champions League dopo aver sostanzialmente ipotecato il primo posto nella regular season della Serie A1, le Campionesse d’Italia si possono concentrare sulla massima competizione continentale e sono chiamate a un’autentica impresa contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul. La fenomenale corazzata turca è tra le grandi favorite per la conquista del trofeo ma le Pantere hanno tutti i mezzi per piazzare il ...

LIVE Stoccarda-Novara Volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA : andata quarti di finale in tempo reale : Comincerà questa sera la fase ad eliminazione DIRETTA della Champions League di volley femminile: in campo Novara che affronterà il match di andata in casa dello Stoccarda. Le tedesche sono state ripescate per l’accesso ai quarti dopo aver concluso seconde il proprio girone con 12 punti alle spalle delle turche del Vakifbank. Le piemontesi, invece, hanno dominato il loro gruppo conquistando 6 vittorie su altrettante partite giocate e senza ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna l’impresa - partita titanica contro il Fenerbahce : Scandicci sta disputando una stagione da favola, al debutto assoluto in Europa è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale della Champions League vincendo il girone davanti a Conegliano e ora vuole continuare a sognare dopo essere giunta tra le otto grandi del Vecchio Continente. Le toscane, attualmente terze in campionato, sono indubbiamente le outsider della massima competizione: Novara, Conegliano e le tre corazzate turche puntano al trofeo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara superfavorita contro Stoccarda - Egonu e compagne per vincere in Germania : Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è ...

Stoccarda-Novara Volley femminile - Champions League oggi (12 marzo). Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si aprirà questa sera con la partita tra Stoccarda e Novara il tabellone dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione piemontese sarà impegnata in Germania contro la temibile compagine tedesca con l’obiettivo di conquistare un successo che semplificherebbe notevolmente il cammino in vista della sfida di ritorno. Nel girone eliminatorio Paola Egonu e compagne hanno realizzando un percorso netto, ...

Volley : Champions Femminile - tre italiane in campo per l'andata dei Quarti : La messicana è l'arma principale a disposizione di Zoran Terzic, il ct della Serbia campione del mondo, insieme alla 19enne cubana Melissa Vargas, tra le teenager più forti nel panorama ...

Volley femminile - le migliori italiane della 23^ giornata di Serie A1. Perinelli e Angelina protagoniste - certezze Sylla e Ortolani : Sono state diverse le sorprese che hanno caratterizzato la 23^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Negli anticipi di sabato Novara e Scandicci sono infatti state sconfitte rispettivamente da Chieri e Cuneo, mentre Conegliano ha superato Firenze al tiebreak allungando in vetta alla classifica. Nella giornata di domenica sono arrivate invece le vittorie di Busto Arsizio e Monza, che proseguono nell’appassionante duello per ...

Volley femminile - Serie A1 : 23^ giornata - Monza e Busto Arsizio quarte a braccetto. Bergamo insegue i playoff : Nel pomeriggio si è completata la 23^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Monza e Busto Arsizio occupano il quarto posto a braccetto dopo i successi odierni. Le brianzole si sono imposte al tie-break sul campo di Brescia rimontando dallo 0-2: a fare la differenza i 12 muri di squadra, show assoluto della schiacciatrice Hanna Orthmann (29 punti, 51% in attacco) ma determinanti anche le 15 marcature di Serena Ortolani e le 5 stampatone di ...

Volley : A1 Femminile - Monza perde un punto a Brescia - Busto la raggiunge : ROMA- Dopo gli anticipi di ieri stasera si è completato il decimo turno di ritorno di A1 Femminile . La Unet E-Work Busto Arsizio con il successo esterno su Filottrano riaggancia la Saugella Monza , ...

Volley : A1 Femminile - Firenze mette alle corde Conegliano che vince solo al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- Il primo set comincia in equilibrio, con qualche errore di troppo in attacco da parte di entrambe le squadre e le difese in evidenza. Il primo allungo è di Conegliano con Hill, ...

Volley : A2 Femminile - Pool Salvezza - due punti d'oro a Sassuolo per Baronissi : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set, la P2P viaggia ad intermittenza: in vantaggio di 4 punti, si fa risucchiare a metà parziale. Annulla due palle set, 24-22, 24 pari, con Dascalu , poi Sassuolo ...

Volley : A2 Femminile - Pool Promozione - Trento batte Mondovì e consolida il secondo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Negro, orfano della sola Baldi, si affida al sestetto tradizionale, con Moncada al palleggio, Giorgia Mazzon opposto, McClendon e Fiesoli laterali, Fondriest e Furlan al centro ...

Volley : A1 Femminile - Cuneo firma l'impresa sul campo di Scandicci : LA CRONACA DEL MATCH- Carlo Parisi cambia rispetto al sestetto solito e schiera Malinov-Haak sull'asse palleggiatore-opposto, la coppia serbo-brasiliana formata da Stevanovic e Adenizia come centrali,...