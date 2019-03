Volley | Champions League | Civitanova sbanca Mosca in rimonta

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara inarrestabile! Stoccarda sconfitto 3-1 a domicilio nell’andata dei quarti di finale : È ufficiale: Novara in Champions non sbaglia mai! La formazione allenata da Massimo Barbolini, impegnata questa sera nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea di Volley femminile, ha conquistato il settimo successo consecutivo imponendosi con il risultato di 3-1 (25-19; 26-24; 19-25; 25-20) sul campo dello Stoccarda. Vittoria di fondamentale importanza per la compagine piemontese, che ha dimostrato di non ...

LIVE Stoccarda-Novara 1-3 Volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA : importantissima vittoria delle piemontesi! : Comincerà questa sera la fase ad eliminazione DIRETTA della Champions League di volley femminile: in campo Novara che affronterà il match di andata in casa dello Stoccarda. Le tedesche sono state ripescate per l’accesso ai quarti dopo aver concluso seconde il proprio girone con 12 punti alle spalle delle turche del Vakifbank. Le piemontesi, invece, hanno dominato il loro gruppo conquistando 6 vittorie su altrettante partite giocate e senza ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova gigante in Russia - espugnata Mosca al tie-break! La semifinale è più vicina : Una battaglia campale degna della Champions League è andata in scena allo Sports Palace di Mosca dove Civitanova è riuscita a battere la Dinamo per 3-2 (25-10; 23-25; 23-25; 25-18; 15-13) al termine di una partita durata 134 minuti e caratterizzata da un’intensità pazzesca. La Lube ha fatto sua l’andata dei quarti di finale e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione al turno successivo della massima competizione ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-3 - successo al tiebreak per la Lube! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano - serve il cuore delle Pantere contro l’Eczacibasi. Che sfida a Boskovic e Kim : Conegliano si rituffa in Champions League dopo aver sostanzialmente ipotecato il primo posto nella regular season della Serie A1, le Campionesse d’Italia si possono concentrare sulla massima competizione continentale e sono chiamate a un’autentica impresa contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul. La fenomenale corazzata turca è tra le grandi favorite per la conquista del trofeo ma le Pantere hanno tutti i mezzi per piazzare il ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna l’impresa - partita titanica contro il Fenerbahce : Scandicci sta disputando una stagione da favola, al debutto assoluto in Europa è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale della Champions League vincendo il girone davanti a Conegliano e ora vuole continuare a sognare dopo essere giunta tra le otto grandi del Vecchio Continente. Le toscane, attualmente terze in campionato, sono indubbiamente le outsider della massima competizione: Novara, Conegliano e le tre corazzate turche puntano al trofeo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara superfavorita contro Stoccarda - Egonu e compagne per vincere in Germania : Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è ...