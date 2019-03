Vodafone aggiorna il listino dei flagship acquistabili a rate

Ancora vivo Huawei P10 Lite Vodafone : segnalato l’aggiornamento B375 a marzo : Torna di nuovo calda la questione relativa ai rilasci degli aggiornamenti per Huawei P10 Lite, considerando il fatto che stiamo vivendo una settimana molto intensa qui in Italia. Oggi 11 marzo, infatti, risulta disponibile la patch B375 per tutti coloro che in questi due anni di vendite si sono portati a casa la variante brandizzata Vodafone qui in Italia. Si tratta di una svolta importante, che in primo luogo dà continuità ai rilasci che ...

Dark mode anche sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Vodafone : l’aggiornamento corposo del 7 marzo : Nessun passo indietro dei Samsung Galaxy S9 Vodafone rispetto al modello no brand. Oggi 7 marzo è appena partito l'aggiornamento specifico per i top di gamma serigrafati con pacchetto XXU2CSB9 davvero corposo, ossia di ben 369,70 MB. Non è un mistero, come chiarito anche nelle note di rilascio degli sviluppatori, che l'update porti con se una gradita novità per gli utenti, ossia il Dark mode, meglio noto come modalità notturna per gli esemplari ...

Ancora in test Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone - aggiornamento non vicinissimo? : Chi possiede un Samsung Galaxy S9 Vodafone e pure un Galaxy S9 Plus serigrafato dallo stesso vettore non fa altro che chiedersi quando otterrà l'aggiornamento Android 9 Pie, pure con l'ultima interfaccia proprietaria One UI. I tempi per il modello brandizzato non sono Ancora maturi, come evidenziato dallo stesso operatore all'interno di un suo feedback ufficiale appena scovato dalla nostra redazione su Twitter. L'ultimo riscontro reale sui ...