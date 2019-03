Vittorio Feltri : "Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il governo" : "Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. Spiega il direttore di Libero: "Dopodiché se alle elezioni Europee, come tutti prevedono, la Lega va

Vittorio Feltri a L'aria che tira : "Tav sì o no - siamo in mano a un branco di cogl***i" : "Tav sì, tav no, ma nessuno ha capito niente. Poi c'è il rapporto costi benefici ma non si sa quale sia quello giusto. Conviene o non conviene? Agli italiani non importa se fanno il buco o no ma economicamente ci sono delle complicazioni notevoli". Vittorio Feltri, direttore di Libero, ospite di Myr

Vittorio Feltri a Luxuria su La7 : “Non si può parlare come una volta. Oggi se trovi un negretto - devi chiamarlo ‘nerino'” : Botta e risposta pepato a “Non è l’arena” (La7) tra Vladimir Luxuria e Vittorio Feltri, direttore di Libero. Il dibattito è incentrato sulle offese pronunciate da un professore di un liceo di Genova all’indirizzo di Luxura (“Trans pervertiti”). Feltri non le condivide e aggiunge: “Luxuria fa quello che vuole. A me cosa volete che m’importi di quello che ha fatto e di quello che fa. Non ci vedo ...

Non è l'arena - Vittorio Feltri da Massimo Giletti : Pervertito? La verità su Luxuria : "ll termine pervertito non lo avrei mai usato, non capisco dove sia le perversione, ciascuno è responsabile della propria vita lei fa quello che vuole e io la rispetto". Vittorio Feltri ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, interviene in difesa di Luxuria a commento delle parole del pro

Vittorio Feltri - la sentenza sullo studente che ha messo incinta la prof : "Ecco chi punirei" : La notizia non passa inosservata. A Prato una insegnante di 35 anni è stata ingravidata da un ragazzo di 14 al quale impartiva ripetizioni, e ora ha partorito un bambino. Cose del genere non succedono tutti i giorni e indubbiamente suscitano impressione. Adesso la magistratura dovrà decidere se la

Vittorio Feltri - la pagliacciata all'Isola dei famosi su Fogli e Corona : "Quante storie" : Da vari dì leggo sui giornali commenti circa la vicenda di Riccardo Fogli, noto cantante, ora ospite dell' Isola dei famosi, forse la trasmissione più imbecille della tivù nazionale. Questo signore ultrasettantenne, si ignorano i motivi, ha partecipato al programma e si è reso protagonista, involont

Isola dei Famosi : Vittorio Feltri bacchetta Fogli - Corona fa mea culpa : Il videomessaggio di Fabrizio Corona ai danni di Riccardo Fogli sta scatenando un vero e proprio terremoto a L'Isola dei Famosi. Sul caso si è espresso anche Vittorio Feltri dove senza troppi giri di parole ha attaccato il naufrago. Le immagini di Riccardo Fogli in lacrime dopo il confronto con l'ex paparazzo hanno fatto il giro del web. Molti telespettatori e personaggi dello spettacolo si sono schierati con il cantante. Il direttore di Libero ...

Vittorio Feltri - ecco il massimo che potrà fare uno come Nicola Zingaretti : I giornaloni importanti e conformistici esultano per la elezione di Zingaretti a capo del Pd, ma nessuno, a parte forse qualche laziale, sa chi sia costui. È un buon amministratore, questo è sicuro. Tuttavia un conto è dirigere una regione, un altro è resuscitare un partito in avanzato stato di deco

Vittorio Feltri - la sfida all'Ordine dei giornalisti che lo processa : 'I terroristi sono bast***' : Ieri mattina sono stato 'processato' dall'Ordine dei giornalisti per un articolo che scrissi per Libero nel 2017, in cui auspicavo che i musulmani fortemente sospettati di essere violenti venissero ...

