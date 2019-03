Virtus Pallacanestro | il toccante saluto del presidente Bucci un mese prima della morte

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Alberto, storico ex allenatore e, è morto sabato 9 marzo a Bologna. Unaveva voluto salutare amici e tifo all’Osteria del Pignotto a Zola Predosa, a due passi Bologna. Il discorso, una sorta di testamento sportivo, è stato diffuso in questi giorni sulla pagina Facebook del ristorante. “Non so quanto ho da vivere – sono state le sue ultime parole – ma per il tempo che ho da vivere, mi sarete nel cuore”.era malato da tempo e avrebbe compiuto 71 anni ad aprile. Figura storica del basket italiano, ha vinto tre scudetti come allenatorenel 1984, 1994 e 1995 e ha legato il suo nome ad altre piazze storiche, tra cui Livorno, dove raggiunse una storica finale con la Libertas, Verona e Pesaro. Ha inoltre conquistato 4 Coppe Italia e una Supercoppa. Nel 2015 è stato inserito nella Hall of Fame...

