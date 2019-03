VIDEO Juventus-Atletico Madrid 3-0 | Highlights | gol e sintesi Rimonta leggendaria

Highlights Champions League : Juventus-Atletico Madrid 3-0. VIDEO Gol e tabellino : Highlights JUVENTUS ATLETICO Madrid – Ci voleva una squadra epica, un Cristiano Ronaldo mostruoso per rimontare il 2-0 del Wanda Metropolitano. E così è stato. La Juventus ha steso l’Atletico Madrid con una partita incredibile. A decidere il match e a portare i bianconeri ai quarti di finale di Champions League è stato proprio CR7 […] L'articolo Highlights Champions League: Juventus-Atletico Madrid 3-0. Video Gol e tabellino ...

VAR JUVENTUS ATLETICO MADRID/ VIDEO : Chiellini fa gol - ma Kuipers annulla! : Var JUVENTUS ATLETICO MADRID, primo caso dopo appena 4': annullata una rete ai bianconeri, Kuipers stoppa l'esultanza di Giorgio Chiellini.

Highlights Juventus-Atletico 1-0 - VIDEO - gol e sintesi primo tempo : La JUventus chiude il primo tempo della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a metà ddell’opera: i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 dell’andata e per ora sono sull’1-0 dopo 45′ grazie alla rete di Cristiano Ronaldo al minuto 27. Di seguito le immagini della rete del lusitano. GLI Highlights DI Juventus-Atletico MADRID 1-0 IL VANTAGGIO DI RONALDO #Juventus 1:0 #Atletico / ...

Juventus-Atletico Madrid - annullato il gol di Chiellini : il Var sanziona la carica sul portiere di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Juventus subito in vantaggio all’Allianz Stadium: i bianconeri sbloccano la gara con l’Atletico Madrid grazie al gol di Chiellini, ma il Var annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere Emozioni forti All’Allianz Stadium fin dai primi minuti di Juventus-Atletico Madrid. Partenza di grande impatto dei bianconeri che trovano subito il gol in una delle prime azioni. Mischia furiosa dopo un corner dalla sinistra, il ...

Juventus-Atletico - Balotelli imita Simeone e si prende gioco dei bianconeri - ma poi precisa : 'è solo uno scherzo' [VIDEO] : Balotelli si prende gioco della Juventus? La precisazione del calciatore italiano dopo la pubblicazione di alcune Storie Instagram Il conto alla rovescia sta per terminare: questa sera si sfideranno ...