VIDEO Cristiano Ronaldo | Juventus-Atletico 1-0 | il gol del vantaggio di CR7

Juventus-Atletico Madrid - gol Cristiano Ronaldo : lo stacco imperioso di CR7 fa impazzire lo Stadium [VIDEO] : La Juventus sblocca la gara grazie al gol di Cristiano Ronaldo: stacco imperioso del portoghese che batte il portiere dell’Atletico Madrid Oblak Era l’uomo più atteso della vigilia e al primo pallone utile toccato non ha sbagliato. Cristiano Ronaldo sblocca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid grazie ad uno splendido colpo i testa: cross dalla sinistra di un ispiratissimo Federico ...

Juventus-Atletico Madrid - annullato il gol di Chiellini : il Var sanziona la carica sul portiere di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Juventus subito in vantaggio all’Allianz Stadium: i bianconeri sbloccano la gara con l’Atletico Madrid grazie al gol di Chiellini, ma il Var annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere Emozioni forti All’Allianz Stadium fin dai primi minuti di Juventus-Atletico Madrid. Partenza di grande impatto dei bianconeri che trovano subito il gol in una delle prime azioni. Mischia furiosa dopo un corner dalla sinistra, il ...

Georgina Rodriguez instancabile - la fidanzata di Cristiano Ronaldo allena il già perfetto fondoschiena [VIDEO] : Georgina Rodriguez si allena mostrando il suo corpo già perfetto sui social: i sexy allenamenti della fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez mostra spesso sui social i suoi allenamenti, non dimenticando di mettere in primo piano le sue sexy curve. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo ha ultimamente postato su Instagram una sessione di esercizi in cui punta a scolpire il suo fondoschiena già perfetto. >>> CLICCA ...

Relax e sbiancamento dentale per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo completamente nuda nella vasca da bagno [VIDEO] : Un bagno caldo con tanto di sbiancamento dentale, la routine di bellezza di Georgina Rodriguez è social Sui social l’ultimo video postato da Georgina Rodriguez ha scatenato la curiosità dei sui fan. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, completamente nuda ed immersa nella vasca da bagno della sua casa di Torino, è alle prese con la sua routine di bellezza. Oltre a rilassarsi tra la schiuma, l’argentina sbianca i suoi ...

Juventus - parata pazzesca di Perin su Cristiano Ronaldo [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione, in particolar modo due partite a distanza di pochi giorni per il club bianconero, la prima in campionato contro l’Udinese, previsto ampio turnover considerando lo scudetto già ipotecato, poi la fondamentale gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale e chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. Allenamento ...

Juventus – Gesto Ronaldo - Cristiano si ripete in zona mista : “io ho 5 Champions - l’Atletico invece…” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ‘attacca’ ancora l’Atletico Madrid: il Gesto furioso in zona mista dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League Serata amara per la Juventus ieri al Wanda Metropolitano: i bianconeri hanno perso 2-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata di spettacolo, colpi di scena, gol annullati, esultanze… appariscenti e risposte ...

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

VIDEO Juventus-Frosinone 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : Tutto troppo facile. La Juventus schianta con il punteggio di 3-0 il Frosinone e apre nel migliore dei modi la 24esima giornata di Serie A 2018/19. I bianconeri si preparano nel migliore dei modi per la sfida di Champions League di mercoledì nella tana dell’Atletico Madrid con le reti di Paulo Dybala dopo 6′, quindi Leonardo Bonucci al 17esimo e Cristiano Ronaldo al 18esimo della ripresa. Il Frosinone ha provato a tenere bene il ...

Cristiano Ronaldo jr : 58 gol in 23 partite - è meglio di papà? -VIDEO- : Ronaldo JR- Numeri da capogiro e statistiche da predestinato. Il piccolo Cristiano Ronaldo jr, con l’Under 9 della Juventus, ha già messo a segno la bellezza di 58 gol in 23 partite. La Juventus lo osserva molto attentamente, e si prepara a blindarlo in vista del futuro. C’è chi lo paragona al papà per movenze, […] More

Cristiano Ronaldo - il coro del tifoso Juventus VIDEO : TORINO - 'Cercavo un fuoriclasse, mi han comprato il re. Col tiro così forte, sfonda tutte le porte, ha il sette sulla schiena...in maglia bianconera, un sogno che si avvera, Cristiano da Madeira!'. E'...

Georgina Rodriguez ‘lascia a casa’ Cristiano Ronaldo : la Wags e i figli sulla neve a Courmayeur [FOTO E VIDEO] : Georgina Rodriguez a Courmayeur, la fidanzata di Cristiano Ronaldo se la spassa con i figli sulla neve della splendida località sciistica “Mandando la nostra migliore energia a papà ed al nostro fratellino ! Splendida giornata di ”. Con questa didascalia a corredo di alcune foto che la immortalano sulla neve, Georgina Rodriguez manda un messaggio a Cristiano Ronaldo e al primogenito di lui, impegnati entrambi con partite di ...

VIDEO Sassuolo-Juventus 0.3 - Highlights e sintesi. A segno anche Cristiano Ronaldo : La Juventus è tornata alla vittoria dopo l’eliminazione in Coppa Italia e il pareggio col Parma in campionato, i bianconeri hanno sconfitto il Sassuolo per 3-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica con undici punti di vantaggio sul Napoli, nessun problema per i Campioni d’Italia che si sono imposti agevolmente al Mapei Stadium: ...

Cristiano Ronaldo esulta con la Dybala Mask in Sassuolo-Juventus : il VIDEO : La netta sconfitta in Coppa Italia a Bergamo, il 3-3 contro il Parma e il caso Dybala, che proprio durante la sfida ai gialloblu aveva lasciato la panchina quando aveva capito che non sarebbe più ...

VIDEO Sassuolo-Juventus 0-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Apre Khedira - nella ripresa Cristiano Ronaldo ed Emre Can in gol : La Juventus passa in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 23ma giornata della Serie A di calcio per 0-3 con un gol nel primo tempo, al 23′ con Khedira, e due nella ripresa, al 70′ con Cristiano Ronaldo e all’86’ con Emre Can. I bianconeri tornano a +11 in classifica sul Napoli, mentre i neroverdi restano a metà classifica con 30 punti. Di seguito le immagini dei tre gol della Vecchia Signora a Reggio ...