Viaggio nelle città sostenibili Le ambizioni internazionali di Verona

agi

(Di martedì 12 marzo 2019) Auto elettriche, strade e infrastrutture nuove, oltre a una fitta rete di relazioni. Sono questi i cardini su cui ladista costruendo il suo futuro sostenibile. “tra qualche anno sarà unasostenibile, all'avanguardia, all'altezza delle più importanti capitali europee” ha spiegato Federico Sboarina, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco diSi tratta di una vera e propria trasformazione che prevede investimenti consistenti in infrastrutture per la viabilità, il sociale e anche l'innovazione che il sindaco delladi Romeo e Giulietta ha raccontato per commentare i dati raccolti dai ricercatori della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e pubblicati nel rapporto “Per un'Italia sostenibile: l'SDSN Italia SDGs City Index 2018”.Cosa misura la ricerca FEEM La ricerca ha misurato, per ciascuna dellecapoluogo di provincia ...

GuideMeRight : RT @untrolleyperdue: È l'alba di un nuovo giorno, ma per me, Ale, non è un giorno qualunque. Oggi compio 40 anni, sono dove vorrei sempre e… - maggioaugusto : @gq_gianni Bah, ad ogni modo ha un futuro come reporter. Vi ricordate quando @fattoquotidiano lo pagò per il viaggi… - CoffeeBrecht : PASPARTOUT è un viaggio nella forma e nelle suggestioni. Omar Galvan porterà in scena la poesia argentina, Diego In… -