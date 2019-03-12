Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19 | 15

Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO POI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA; UN INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI PROVOCA CODE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ...
romamobilita : Domani a Roma, la viabilità e il trasporto pubblico - romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS… - romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 18 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 18 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO IN AUMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1, E TRA NOMENTANA E A24; PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA SALARIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; PERMANGONO INVECE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TIBURTINA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA; SEGNALIAMO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1; UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI DOVE SI SEGNALANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 Roma-FIUMICINO E’ STATO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 33; RIAPERTO IL TRATTO IN DIREZIONE DI LATINA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA POMEZIA SUD E CASTAGNETTA; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 33 PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO LA STRADA RESTA CHIUSA IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD FINO A VIA DEI RUTULI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE TRA POMEZIA E VIA DEL TUFETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E IL TRAFFICO RESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO ALCUNI MEZZI PESANTI AL KM 33 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE TRA POMEZIA E VIA DEL TUFETTO IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA DOVE TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DA Roma SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA ...