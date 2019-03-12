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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19 | 15 Errore: L'attributo resource non è valido.-- Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19:15 (Di martedì 12 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.

Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO POI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA; UN INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI PROVOCA CODE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ...
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twitterromamobilita : Domani a Roma, la viabilità e il trasporto pubblico - romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS… - romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS… -

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ...

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