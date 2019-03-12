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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 15 | 30 Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 15:30 (Di martedì 12 marzo 2019) Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1; UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA E, AVANTI, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; PER CHI VIAGGIA POI SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO; CODE A TRATTI INVECE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ANCORA CODE E INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA L’INNESTO CON LA VIA DEI LAGHI E ...
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 33; RIAPERTO IL TRATTO IN DIREZIONE DI LATINA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA POMEZIA SUD E CASTAGNETTA; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 33 PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO LA STRADA RESTA CHIUSA IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD FINO A VIA DEI RUTULI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI ...

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