Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 Roma-FIUMICINO E’ STATO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 33; RIAPERTO IL TRATTO IN DIREZIONE DI LATINA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA POMEZIA SUD E CASTAGNETTA; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 33 PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO LA STRADA RESTA CHIUSA IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD FINO A VIA DEI RUTULI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE TRA POMEZIA E VIA DEL TUFETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E IL TRAFFICO RESTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO ALCUNI MEZZI PESANTI AL KM 33 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE TRA POMEZIA E VIA DEL TUFETTO IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA DOVE TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DA Roma SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CON RALLENTAMENTI TRA LA TIBURTINA E LA VIA APPIA MENTRE PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE , PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO IN AUMENTO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA MENTRE PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE , PROSEGUENDO SI STA IN FILA TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA E PROSEGUENDO TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA PISANA E L’AURELIA IN ESTERNA IL TRAFFICO IN AUMENTO ALTERNA CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI SI RALLENTA DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN ESTERNA IL TRAFFICO IN AUMENTO ALTERNA CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA E PROSEGUENDO TRA LA ...