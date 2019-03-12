romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:50 I.V… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 10:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:50 I.V… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE TRA POMEZIA E VIA DEL TUFETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E IL TRAFFICO RESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO ALCUNI MEZZI PESANTI AL KM 33 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO IN DIREZIONE DI LATINA, CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA DELLA CASTAGNETTA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CON CODE TRA POMEZIA E VIA DEL TUFETTO IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA DOVE TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DA Roma SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CON RALLENTAMENTI TRA LA TIBURTINA E LA VIA APPIA MENTRE PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE , PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO IN AUMENTO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA MENTRE PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE , PROSEGUENDO SI STA IN FILA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA IN ESTERNA CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA E PROSEGUENDO TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA LA PISANA E L’AURELIA IN ESTERNA IL TRAFFICO IN AUMENTO ALTERNA CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI SI RALLENTA DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN ESTERNA IL TRAFFICO IN AUMENTO ALTERNA CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA E PROSEGUENDO TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA VIA CASAL DEL MARMO E TRIONFALE E CODE PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA PONTINA E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN AUMENTO CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA RIMANENDO SULLA TIBURTINA A CAUSA LAVORI SI SONO FORMATE CODE IN USCITA DA Roma DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO CONSUETI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 11 MARZO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA, DELLA RomaNINA E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DELLA TIBURTINA RIMANENDO SULLA TIBURTINA A CAUSA LAVORI SI SONO FORMATE CODE IN USCITA DA Roma DA VIA DI TOR CEVARA AL RACCORDO IN INGRESSO ALLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL CIMITERO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 11 MARZO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio a Roma sul gra un incidente in carreggiata esterna crea code all’altezza dell’immissione della Roma fiumicino su via tiburtina code per lavori tra torcervara e via zoe fontana in direzione di settecamini sulla casilina code per traffico intenso nei due sensi di marcia tra borghersiana e finocchio nella zona ...