Via della Seta | Conte va avanti nonostante i timori Ue | ' Apriamo una strada nuova'

Via della Seta - Di Maio : per riequilibrare import-export con Cina : Dopo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che al suo arrivo alla riunione Ecofin a Bruxelles ha dichiarato che "si sta facendo una gran confusione e che si ribadiscono principi di collaborazione ...

Via della Seta - Di Maio : 'Non è occasione per nuove alleanze - ma opportunità per nostro export' : 'La Via della Seta non è assolutamente un'occasione per stabilire nuove alleanze a livello mondiale; è solo un'opportunità per riequilibrare il livello di import-export tra noi e la Cina'. Così il ...

Via della Seta - Di Stefano (M5s) "Enorme opportunità per l'Italia" : Il sottosegretario M5s agli Esteri Manlio Di Stefano dice sì all'accordo con la Cina sulla Nuova Via della Seta: "Nessun pericolo per la sicurezza, è un accordo economico e non politico" Segui su affaritaliani.it

Nuova Via della seta - Ue : possibili rischi da investimenti esteri come 5G - in relazioni con Cina serve unità : 'possibili rischi da investimenti come il 5G'. È uno degli avvertimenti contenuti nella comunicazione Ue sulle relazioni con la Cina in cui si fa anche riferimento alla necessità di una strategia ...

Cina : Conte - 'aderiamo a progetto 'Via della seta' con tutte le cautele' : Statale 640 Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "La Cina non divide assolutamente il governo". Così, il premier Giuseppe Conte parlando coni cronisti della 'Via della seta'. "Il governo quando si muove su questi scenari - dice sulla Statale 640 Caltanissetta-Agrigento - si muove sempre in modo coor

Conte : "Aderiamo Via della Seta con tutte le cautele" : ... vale la pena di firmare un memorandum d'intesa che ha sollevato perplessità anche dagli Usa, se non si tratta di un documento vincolante? "E' una questione - ha risposto il ministro dell'Economia - ...

Il Pd porta la Via della seta in Parlamento - di P.Salvatori - : "Secondo diversi analisti - sono le preoccupazioni avanzate nel testo - la Bri è un progetto attraverso il quale la Cina sta provando ad assicurarsi influenza sull'economia mondiale per i prossimi ...

Il Pd porta la Via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'accordo con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...

Via della Seta - il testo dell'intesa tra l'Italia e la Cina : la versione inglese e la traduzione in italiano : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT AND ...

Belt and Road Initiative o nuova Via della Seta - l’Italia è la prima dei G7 ad aderire : Sarà l’Italia il primo Paese occidentale ad aderire ufficialmente al mega progetto cinese di espansione economica denominato Belt and Road o nuova Via della Seta. Un apposito memorandum potrà essere sottoscritto dal premier Giuseppe Conte e dal presidente cinese Xi Jinping già in occasione della visita ufficiale di quest’ultimo in Italia, tra il 21 e il 23 marzo prossimi. Secondo il Presidente del consiglio, l'accordo sarebbe l’occasione per ...

Ue : Via della Seta minaccia nostri valori | Rapporti con Cina : vicepremier prudenti : Preoccupazioni anche degli Usa, ma Conte è pronto alla firma del memorandum perché "lavoriamo per le imprese". Salvini non gradisce.

L'Italia sulla Via della Seta con la Cina : Governo diviso - Usa infastiditi - Ue allarmata : Tria: 'Una tem pesta in un bicchier d'acqua' - Prova a smorzare i toni il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale 'si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non ...

Via della Seta Cina : richiamo Ue a Italia per aver agito da sola : E a gettare acqua sul fuoco ci pensa il ministro dell'economia Giovanni Tria che arrivando alla riunione dell'Ecofin ha sottolineato: 'Si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che ...

La nuova Via della seta - tutto quello che c'è da sapere - Sky TG24 - : Il piano "One Belt, One Road", annunciato nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping, punta a coinvolgere 65 Paesi e ha un costo di 900 mld di dollari. È una rete di collegamenti infrastrutturali, ...