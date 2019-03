Via della Seta Cina | richiamo Ue a Italia per aver agito da sola

La nuova Via della seta - tutto quello che c'è da sapere - Sky TG24 - : Il piano "One Belt, One Road", annunciato nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping, punta a coinvolgere 65 Paesi e ha un costo di 900 mld di dollari. È una rete di collegamenti infrastrutturali, ...

Via della Seta - Tria : "Tempesta in un bicchiere d'acqua" - : La nuova "Silk Road" da fine marzo potrebbe vedere l'adesione dell'Italia, ma dalla Lega emergono dubbi sulla tenuta della difesa degli interessi nazionali. Lallarme Ue: "Minaccia i nostri valori, ...

Italia-Cina - Bombassei : accordo su Via della Seta non è pericolo : Roma, 12 mar., askanews, - 'Le esigenze di sicurezza degli Usa vanno tenute in considerazione, ma non si capisce come la Belt and Road Initiative, nella versione che conosciamo, possa creare effettivo ...

Tria sulla 'Via della seta' : Bruxelles, 12 mar., askanews, - Sono 'una tempesta in un bicchier d'acqua' le polemiche, dentro il governo italiano e fra l'Italia e gli Usa, con le perplessità anche da parte dell'Ue, sulla prevista ...

Via della Seta - l'allarme di Salvini : "Non vogliamo diventar colonia" : Oggi, da Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto: ' Si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, è un M emorandum of unders tanding . Si ...

Via della Seta - Salvini : 'Nessun pregiudizio - ma serve prudenza' : Se Di Maio e Conte plaudono all'accordo commerciale tra Roma e Pechino che dovrà essere siglato a fine marzo, Matteo Salvini è più prudente. "Via della Seta con la Cina? Non abbiamo pregiudizi, ma ...

La Via della Seta e il blog di Grillo : «Progetto sinistro e squilibrato» : L'europarlamentare rammenta come la politica degli accordi bilaterali e dei memorandum possa portare a un controllo da parte della Cina di settori come quelli bancario ed energetico. «In questo ...

Via della Seta - Salvini : "No pregiudizi ma prudenza". Di Maio : "Non è per nuove alleanze" : "Via della Seta con la Cina? Non abbiamo pregiudizi, ma molta prudenza". Lo ha detto all'ANSA il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del tour elettorale per le Regionali in Basilicata. "Non abbiamo pregiudizi - ha aggiunto - siamo favorevoli al sostegno e all'apertura dei mercati per le nostre imprese. Altre però sono le valutazioni, sempre attente, che occorre fare in settori strategici per il nostro Paese come telecomunicazioni ...

Su Tav e Via della Seta il governo fa il gioco delle tre carte. Parla Quagliariello : In politica i pronostici possono essere sempre smentiti il giorno dopo, ma i numeri sono argomenti testardi. Come già detto, chi scriverà la prossima manovra finanziaria parte con ventitré miliardi ...

Perché sul dossier Via della Seta si arriverà al Tar. La profezia di Aresu - Limes - : Strutture e infrastrutture. All'Italia mancano le une e le altre. Manca una struttura politica coesa, Perché il governo gialloverde nazionale e i suoi riverberi locali coesi non sono. E mancano le infrastrutture, con più di 270 opere pubbliche da sbloccare e ben di più in progettazione ...

Cina : la Via della seta spacca la Lega e la divide dal M5S : ... da un lato tranquillizzare gli alleati europei e statunitensi, preoccupati per l'ennesima imprevedibile posizione presa dall'Italia in politica estera, ricordiamo gilet gialli e Venezuela,, dall'...