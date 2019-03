Venezuela,Guaidò chiama nuove proteste

Il leader dell'opposizionena, Juan, ha convocato per domanimanifestazioni di piazza per protestare contro il blackout che da quattro giorni blocca il Paese. "Domani a partire dalle 15 tutto ilscenderà in strada, in quella più vicina. Mobilitiamo tutto il Paese verso Caracas", ha aggiuntoparlando all'Assemblea Nazionale, perché, "in quattro giorni il Paese è andato indietro di cento anni".(Di martedì 12 marzo 2019)

