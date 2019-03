Venezuela | Usa ritirano corpo diplomatico Blackout | Guaidò vs Maduro Paese in

Venezuela - gli Usa ritirano il personale diplomatico. Prosegue il blackout : stop lavoro e scuole - : Il segretario di Stato Mike Pompeo ha spiegato che la decisione "riflette il deterioramento della situazione". Prosegue intanto il blackout: il governo ha esteso anche a oggi la sospensione di scuole ...

Venezuela - banca russa nel mirino Usa : 21.03 Gli Usa hanno sanzionato la banca russa Evrofinance Mosnarbank, che è stata inserita nella "black list" di chi appoggia il regime Venezuelano di Maduro. "Questo atto -ha detto il ministro del Tesoro Usa Mnuchin- dimostra che gli Stati Uniti vogliono prendere misure contro le istituzioni finanziare che sostengono il regime illegittimo di Maduro e contribuiscono al crollo economico e alla crisi umanitaria" di questo Paese.

Blackout in Venezuela - davvero sono causati da un cyber attacco? : (immagine: Pixabay) Una serie di Blackout sta mettendo in ginocchio il Venezuela. E il ministro dell’informazione del governo Maduro, Jorge Rodriguez, ha dichiarato che la mancanza di corrente elettrica è da imputare a un attacco informatico statunitense contro una centrale idroelettrica. In diretta sulla televisione di Stato Rodriguez ha dichiarato: “Loro [gli Stati Uniti, ndr] hanno realizzato a attacco informatico sul sistema di ...

Continua il blackout in Venezuela - Guaidò chiederà lo stato di emergenza - Gli Usa : '80 bimbi morti in ospedale' : La crisi in Venezuela ha preso una piega "catastrofica". Lo ha detto il senatore Usa repubblicano Marco Rubio, secondo cui "almeno 80 bimbi sono morti nel reparto neonatale dell'ospedale universitario ...

Maduro accusa i nemici del Venezuela di usare armi ad alta tecnologia - : Secondo il capo dello stato, è attualmente in corso una guerra energetica, economica, finanziaria, politica e cospiratoria contro il Venezuela. "Essa mira a danneggiare il Venezuela e la sua intera ...

Venezuela - il blackout ha causato 13 morti. Maduro : «Respingeremo l'imboscata imperialista» : Sarebbero tredici i pazienti morti in Venezuela a causa del blackout elettrico iniziato lo scorso giovedì. A denunciarlo è stato il medico Julio Castro. Nel suo ospedale, il Manuel Nunez Tovar di ...

Venezuela nel caos a causa del più imponente blackout della tori del Paese : La citt , considerata una delle pi pericolose al mondo e regolarmente deserta dopo il tramonto, stata avvolta dal buio. Le interruzioni di corrente sono comuni in Venezuela ma sono comunque pi rare a ...

