Venezuela | gli Usa ritirano il personale diplomatico Prosegue il blackout | stop lavoro e

Venezuela - gli Stati Uniti ritirano tutti i diplomatici rimasti : "La presenza di personale diplomatico americano nell'ambasciata è diventata una limitazione per la politica statunitense", ha aggiunto Pompeo in un tweet. Anche oggi scuole e uffici chiusi per il ...

La bufala degli 80 neonati morti in un ospedale Venezuelano per colpa dei blackout : La notizia di 80 neonati morti per il blackout in Venezuela è, per fortuna, falsa. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dagli ospedali venezuelani, in tutti il Paese sono 7 i piccoli hanno perso la vita a causa all'interruzione di energia elettrica. Dal 7 marzo, il numero di decessi nelle strutture sanitarie legati alla mancanza di luce è di 21 persone.Continua a leggere

Blackout Venezuela : il governo smentisce la morte dei pazienti negli ospedali : “Constatiamo con sorpresa che sui social media si parla di numeri di morti, è assolutamente falso”, “queste informazioni faziose non vogliono che far preoccupare la popolazione“. Queste le dichiarazioni del Ministro della Salute Venezuelano, Carlos Alvarado, durante un intervento televisivo con il quale smentisce la morte di molte persone negli ospedali pubblici a causa del Blackout che ha colpito il Paese. Secondo ...

Continua il blackout in Venezuela - Guaidò chiederà lo stato di emergenza - Gli Usa : '80 bimbi morti in ospedale' : La crisi in Venezuela ha preso una piega "catastrofica". Lo ha detto il senatore Usa repubblicano Marco Rubio, secondo cui "almeno 80 bimbi sono morti nel reparto neonatale dell'ospedale universitario ...

In Venezuela è strage negli ospedali per il blackout : morti 15 pazienti : Un blackout elettrico paralizza il Paese da giovedì scorso: "E' un sabotaggio organizzato dagli Stati Uniti", accusa Maduro...

Venezuela - almeno 13 morti negli ospedali a causa del blackout : ... costruito 40 anni fa e considerato uno dei migliori al mondo. 'Oggi', rivela Leonardo Vera, docente della Scuola di Economia all'Università centrale del Venezuela, 'solo 11 delle 20 turbine sono in ...

Venezuela - sono almeno 14 i morti negli ospedali a causa del blackout : sono almeno quattordici i pazienti che hanno perso la vita in un ospedale Venezuelano di Maturin, nello stato di Monagas, in Venezuela, a causa del blackout elettrico che da due giorni sta creando gravi difficoltà nel Paese. Ad annunciarlo è un medico infettivologo, Julio Castro, che su Twitter denuncia il decesso di nove pazienti nel reparto di medicina interna ed emergenza, 2 in ostetricia, 1 in traumatologia e 1 in terapia intensiva ...

Blackout in Venezuela e Maduro incolpa gli USA : 'È sabotaggio' : A Caracas sono ormai più di 15 ore che non si riesce a risolvere il Blackout della rete elettrica che ha colpito il Venezuela. Tra i servizi fuori funzione troviamo la metro della città e la rete telefonica, mentre gli aerei sono stati dirottati su altri aeroporti, ma ciò che preoccupa maggiormente sono i macchinari delle strutture sanitarie della Capitale. Misure di sicurezza messe in atto in Venezuela Il governo Venezuelano, davanti già alle ...

Il black-out in Venezuela non è un sabotaggio estero. C'entrano gli amici del regime : ... l'Embalse de Curi è la principale installazione per la produzione di energia in un paese che ha le più grandi riserve di petrolio provate del mondo, ma in cui i due terzi dell'elettricità è fornita ...

Blackout per molte ore in Venezuela - Nicolas Maduro accusa gli Usa di "sabotaggio" : Il Venezuela è al buio, e non è solo una figura retorica. Durante le ore di punta della sera Caracas è rimasta senza luce e dalla capitale Il Blackout si è poi esteso, interessando altre aree del Paese. Nicolas Maduro incolpa l'opposizione accusandola di sabotaggio e attacca su Twitter "l'imperialismo Usa" artefice della "guerra dell'elettricità".La mancanza di elettricità ha causato tra l'altro il ...

Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti umanitari al Venezuela - : Gli Stati Uniti hanno inviato nuovi aiuti in Colombia per il Venezuela, ha riferito l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti, USAID,. Un aereo da trasporto militare C-130 partito ...

Russia beffa gli Stati Uniti : la finta telefonata di due comici all'inviato Usa in Venezuela - e lui ci casca : «Buongiorno, abbiamo individuato numerosi conti riconducibili al regime Maduro nella banche svizzere. Che facciamo?», inizia così la telefonata tra colui che dovrebbe essere Ueli Mauer, presidente ...

VIDEO : Le 5 "profezie" di Hugo Chvez sugli Stati Uniti - che si stanno compiendo in Venezuela - : 'Dall'America Latina e dai Caraibi dobbiamo consolidare questo spazio come una zona di pace, ..., irradiare luci di pace in un nuovo mondo che sta per nascere, i vecchi imperi sono determinati a non ...