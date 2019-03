Venezuela | fuori dal Paese i diplomatici Usa Caracas paralizzata dal blackout | metro

Venezuela - Salvini : 'Maduro è un fuorilegge - si vada alle elezioni' - Guaidò : 'Di Battista ignorante' : Sebbene l'Italia abbia deciso di non riconoscere l'autoproclamato presidente Venezuelano Juan Guaidò , Matteo Salvini attacca Nicolas Maduro definendolo un "fuorilegge". "Affama, incarcera e tortura ...

Venezuela - MADURO 'NO ELEZIONI PRESIDENZIALI ANTICIPATE'/ Ultime notizie Salvini vs M5s 'Dittatore fuorilegge' : VENEZUELA, Salvini vs M5s 'MADURO è un dittatore fuorilegge': Ultime notizie, fallito a Caracas dialogo con Guaidó 'no a ELEZIONI ANTICIPATE'

La crisi in Venezuela approda alla Camera. Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : La crisi in Venezuela approda in parlamento. Il 12 febbraio alle 11 si terranno nell'Aula della Camera comunicazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sulla situazione in Venezuela. Al termine dell'intervento del ministro verranno votate risoluzioni in Aula. L'Italia non e' l'unico Paese Ue a non aver riconosciuto Juan Guaido' come presidente ad interim del Venezuela. Ma e' pero' vero che noi siamo l'unico grande Stato europeo a ...

Venezuela - Salvini : "Maduro è un fuorilegge - si vada a elezioni" : "E' unpresidente illegale che affama, tortura, massacra, e c'è unacomunità che ha diritto di votare legalmente", ha proseguitoSalvini.

Crisi Venezuela - Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : ... e dall'altro la violenza della forza», ha scandito il capo dello Stato, rivolgendosi alla politica.

Venezuela - Salvini : "Maduro è fuorilegge. Tortura il suo popolo" : Mentre il governo, in particolare l'ala del Movimento 5 Stelle , rifiuta di riconoscere Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela , Matteo Salvini condanna apertamente Nicolas Maduro. Il ...

Venezuela - Salvini : Maduro fuorilegge - elezioni libere il prima possibile : "L'Europa ha un'ottica del mondo, l'America ha un'altra ottica di vedere il mondo. Anche nella stessa letteratura possiamo trovare dei racconti come per esempio Cent'anni di solitudine di Garcia ...