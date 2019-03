repubblica

(Di martedì 12 marzo 2019) Nella pagina dei commenti, l'escamotage di una lettera scritta da un piccolino. "I politici sono solo alla caccia di consensi"

continimarco : Vaccini, il quotidiano cattolico 'Avvenire' prende posizione. 'Tua madre crede alle bufale e io, che non ho sistema… - tayana37 : Vaccini. Dati confermano aumento coperture: 13 Regioni superano la soglia del 95% per l’esavalente. In salita anche… - GalloCostantino : Vaccini. Dati confermano aumento coperture: 13 Regioni superano la soglia del 95% per l’esavalente. In salita anche… -