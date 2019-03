Uomini e Donne news | Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo di nuovo vicini - la reazione di Roberta.. - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani al centro delle critiche a causa di Rocco Fredella: stavolta è finita?

Uomini e Donne : Riccardo prende una sberla da Roberta - poi fa un lento con la Platano : Riccardo Guarnieri non smette di far discutere: dopo la fine della sua tormentata storia d'amore con Ida Platano, il cavaliere di Uomini e Donne ha iniziato a frequentare un'altra dama del parterre. Roberta Di Padua, nel corso della puntata andata in onda oggi su Canale 5, è finita al centro dell'attenzione per aver dato uno schiaffo al pugliese in un momento di rabbia. Dopo essere stato malmenato dalla donna che ha mollato al termine ...

Uomini e donne - tra Riccardo e Roberta finisce malissimo : lo schiaffone dopo la lite : E' finita con uno schiaffo la lite a Uomini e donne di Maria De Filippi tra Riccardo Guarnieri e Roberta, la dama che il cavaliere stava frequentando da qualche settimana. Ad un certo punto Riccardo ha ammesso di non essere davvero preso da lei e di conseguenza Roberta ha chiuso la relazione. In stu

Maria De Filippi choc : “Siete il reparto po**o di Uomini e Donne” : Uomini e Donne: Maria De Filippi ironizza su Gianni Sperti e Tina Cipollari Ieri Uomini e Donne ha superato ampiamente i tre milioni di telespettatori grazie allo show di Gemma Galgani confermandosi come uno dei programmi di punta di Canale 5, la quale sta soffrendo sempre di più con gli show in prima serata. Uno dei punti fissi del talk show di Maria De Filippi è senz’altro la presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti i ...

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una coppia? La loro risposta a Uomini e Donne : Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono ancora protagonisti a Uomini e Donne. La mancata coppia è infatti stata ospite della registrazione del trono classico tenutasi lunedì 11 marzo, a poche ore dalla segnalazione che vedeva il corteggiatore in discoteca dove si era detto impegnato e aveva parlato di aver trasCorso una giornata con Teresa e di essersi trovato bene con lei. In studio i due però dicono di non essere una coppia. Un nuovo confronto ...

Gian Battista/ Uomini e donne - dalla lite con Gemma a nuove rivelazioni? : Gian Battista è ancora nello studio di Uomini e donne dopo le liti con Gianni Sperti e Tina Cipollari e le sue rivelazioni su Claire, e oggi?

Uomini e Donne - è ancora amore tra Riccardo e Ida : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo una storia d'amore durata più di un anno e la partecipazione a Temptation Island che ha decretato la fine del loro amore, sono ritornati al Trono Over di Uomini e Donne per rimettersi in gioco. Riccardo, dopo una frequentazione di due mesi con Roberta, la scorsa settimana ha deciso di troncare la storia in quanto non provava alcun sentimento per lei. Una frase sibillina apparsa sul suo profilo Instagram ha ...

Uomini e Donne - Gemma litiga con Barbara poi accusa un malore : Ancora urla e grida negli studi di Uomini e Donne . Questa volta però è dovuto intervenire anche il medico della trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi . Ma procediamo con ordine. La ...

News Uomini e Donne : Teresa si sfoga dopo la rottura con Andrea : Teresa Langella rompe il silenzio dopo l’addio a Andrea di Uomini e Donne Andrea Dal Corso e Teresa Langella, come tutti sapranno, si sono detti addio definitivamente. Difatti i due, dopo essersi riavvicinati in questi giorni, ieri, durante la registrazione di Uomini e Donne, hanno litigato nuovamente, decidendo di mettere la parola fine alla loro frequentazione. E dopo quasi 24 ore da questo amaro epilogo, Teresa Langella si è sfogata ...

Uomini e Donne - Gemma cade - piange e viene "tradita" : Ebbene sì, habemus le prime esclusive immagini dello speciale registrato per Gemma Galgani al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, ...

Diretta Uomini e Donne : Rocco esce con altre 'dame' : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Che cosa accadrà nella puntata di oggi? Prima di scoprirlo facciamo un breve riassunto di quello che è successo ieri. Come molti di voi già sapranno, settimana scorsa Rocco aveva detto a Gemma di averle organizzato una serata romantica: cena in un castello, dove poi il finale sarebbe stato quello di passare la notte insieme. Sarebbe stata lei a decidere cosa fare, ma la dama ...

Uomini e Donne anticipazioni - ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida? I fan si scatenano : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Ida e Riccardo torneranno insieme? L’ultimo messaggio del cavaliere riaccende le sperante dei fan della coppia I fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri proprio non si rassegnano alla fine della storia d’amore tra i due protagonisti del Trono Over. Nonostante i due abbiano deciso di voltare pagina dopo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida? I ...

Uomini e Donne : il duro sfogo di Teresa Langella dopo il confronto con Andrea : Uomini e Donne,Teresa Langella dopo il confronto con Andrea Dal Corso si sfoga: il messaggio post puntata non suggerisce niente di buono Ieri, durante l’ultima registrazione del Trono Classico, il pubblico di Uomini e Donne presente in puntata ha potuto assistere all’ennesimo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Quest’ultimo, dopo essersi rifiutato di lasciare […] L'articolo Uomini e Donne: il duro sfogo di ...

Teresa Langella chiude con Andrea : ultimo scontro a Uomini e Donne : Sembra essere arrivato l'epilogo per la storia, se così si può definire, che vede protagonisti Teresa Langella e Andrea Dal Corso : i due giovani sono tornati nuovamente a Uomini e Donne per ...