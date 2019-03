Università Usa nella bufera | 50 incriminati per scandalo tangenti milionarie nelle

Mazzette per fare entrare i figli nelle Università Usa più prestigiose : nei guai molti vip : Bufera su alcune delle più prestigiose università Usa, da Yale a Stanford, travolte da un'inchiesta sul pagamento di Mazzette per l'ammissione dei figli di ricchi imprenditori e di attrici di Hollywood, come Felicity Huffman, resa famosa dalla serie tv 'Casalinghe disperate'.La procura di Boston ha incriminato 50 persone, tra cui coach e counselor privati accusati di aver ricevuto milioni di dollari per aiutare gli studenti ad ...

Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere ai figli di ricche famiglie di accedere alle più importanti Università : Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere a figli di ricchi imprenditori e attori di accedere alle più importanti università del paese, tra cui Yale e Stanford. Il capo dell’organizzazione William “Rick” Singer,

Aereo Etiopia : rettore Università Palermo - 'scomparsa Tusa enorme perdita per tutti' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - L’Università degli Studi di Palermo esprime "il più sentito cordoglio per la scomparsa dell’Assessore Sebastiano Tusa". “Sono rimasto molto scosso nell’apprendere questa notizia tragica, gravissima e inaspettata - commenta il rettore, Fabrizio Micari - Il professor Tus

L'Università di Gerusalemme rivela 110 manoscritti inediti di Einstein : In attesa di festeggiare i 140 anni dalla nascita di Albert Einstein sono stati resi pubblici 110 manoscritti dello scienziato . Originalmente appartenevano a un collezionista americano, finendo poi ...

USA - bene la fiducia consumatori Università del Michigan : E' attesa in aumento la fiducia dei consumatori USA nel mese di febbraio. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l'indice del sentiment dovrebbe attestarsi a 95,5 punti dai ...

Università degli Studi di Milano-Bicocca : laurea Honoris causa a Ryohei Kanzaki : L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, giovedì 14 febbraio, ore 11, nell’Aula Magna (edifico U6, piazza dell’AteneoNuovo 1, Milano), la laurea magistrale Honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, Direttore del Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzate (RCAST) dell’Università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, ...

Gerald Belz - 18 anni - muore assiderato fuori dall'Università a causa del vortice polare che sta imperversando negli Usa : Uno studente americano dell'Università di Iowa, Gerald Belz, 18 anni, è morto a causa dell'ondata di freddo che si è abbattuta sugli Stati Uniti. Il giovane è stato trovato privo di conoscenza nei pressi del dormitorio dell'edificio universitario ed è deceduto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale.Stando a quanto riportato dal New York Times il decesso sarebbe stato causato dalle bassissime ...

Usa - studentessa universitaria uccisa con almeno 30 coltellate dall’amica coinquilina : La sera di giovedì 24 gennaio qualcosa deve essere improvvisamente scattato nella mente di Luisa Cutting. La ragazza ha barbaramente ucciso la sua coinquilina, la 21enne Alexa Cannon, con un numero impressionante di coltellate, almeno 30. Le due giovani coetanee si erano conosciute durante la frequentazione dei corsi della Radford University in Virginia. Inizialmente abitavano nello stesso edificio, una di fronte all’altra. Con il tempo la loro ...

Mvmant Ragusa : accordo Comune - Università Catania : Prende corpo il progetto “Mvmant Ragusa” che nasce ad un accordo tra l’Università di Catania ed il Comune di Ragusa per studenti Facoltà Lingue