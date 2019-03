Università | il Miur pubblica le date dei test d’accesso a Medicina e Veterinaria

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019)to sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’e della Ricerca () l’avviso con ledelle prove di accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. Per quanto riguarda la sanità si parte il 3 settembre cone Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana. Segueil 4 settembre; Professioni Sanitarie l’11 settembre;e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese il 12 settembre; infine Professioni Sanitarie (laurea magistrale) il 25 ottobre.L'articolo: illedeid’accesso aMeteo Web.

MiurSocial : 1.511 assunzioni per l’#Università ?? Il Ministro @bussetti_marco ha firmato il decreto sul Piano straordinario per… - PNICube : RT @gabferrieri: 1.511 assunzioni per #Università ?? Il Ministro @bussetti_marco ha firmato il decreto sul Piano straordinario per il reclut… - Frankf1842 : RT @lofioramonti: Abbiamo firmato piano straordinario di reclutamento per 1511 nuovi ricercatori nelle università italiane, come annunciato… -