Una vita | trame fino al 22 marzo | il colonnello Valverde ferito gravemente

Una vita Anticipazioni Spagnole : Il matrimonio di Victor e Maria Luisa e l'addio alla soap : Victor e Maria Luisa convolano finalmente a nozze, ma si tratterà dell'addio alla serie dei due amati personaggi.

Una vita - anticipazioni puntata in prima serata di martedì 12 marzo 2019 : anticipazioni puntata 662 di Una VITA di di martedì 12 marzo 2019 in prima serata: Il dottor Quiles capisce che Diego Alday soffre di un’intossicazione da mercurio, ma il ragazzo non intende farsi curare. Leonor chiede a Blanca di parlare a Diego per convincerlo a farsi ricoverare… Olga svela a Ursula di non essere riuscita ad avvelenare Diego: le è mancato il coraggio… Felipe intende riprendere in mano la difesa di Antoñito, ...

Influenza - l’allarme dell’OMS : “Una nuova pandemia di influenza è inevitabile” : “Nel mondo è inevitabile una nuova pandemia influenzale causata da qualche virus animale che ‘salta’ all’uomo, e il mondo deve essere preparato.” Questo quanto afferma l’OMS, che ha lanciato una strategia da qui al 2030 per rafforzare i sistemi sanitari sia contro le epidemie annuale che contro il rischio pandemico. “Il rischio che arrivi un nuovo virus che si trasmette dagli animali all’uomo ...

Una vita Anticipazioni 13 marzo 2019 : Victor spara ad Arturo : Victor ferisce in duello il colonnello Valverde, facendolo stramazzare al suolo con una grave ferita al petto

Spoiler Una vita prossima settimana : Olga salva i fratelli Alday - Susana disperata : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” sempre più appassionante. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, la diabolica Olga Dicenta frenerà il terribile proposito della madre Ursula, dato che grazie a lei Diego e Samuel Alday si salveranno. La sarta Susana Seler, invece, dopo essere stata smascherata da Arturo in pubblico, visto che tutti gli abitanti ...

Una vita - anticipazioni 17-22 marzo : Diego in gravi condizioni - Olga potrebbe salvarlo : Nuovi e avvincenti episodi di Una Vita andranno in onda la prossima settimana a partire da domenica 17 marzo e sino a venerdì 22 marzo 2019 ed in cui vedremo come Diego Alday sarà sempre più in precarie condizioni di salute, dopo aver contratto una intossicazione da mercurio. Sarà proprio il giovane ad affidarsi ad Olga, la quale non si rassegnerà all'idea di perdere il suo amato, incontrando però l'opposizione di Ursula, sempre più decisa a ...

Una vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : Diego sviene mentre parla con Leonor : Diego accusa un malore mentre sta parlando con la Hidalgo, nel frattempo Samuel confida le sue perplessità a suo padre.

Anticipazioni Il Segreto e Una vita - serale di oggi : Elsa se ne va di casa - Diego sta male : Buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto che oggi 12 marzo potranno seguire ben due episodi delle loro serie televisive preferite. Oltre al tradizionale appuntamento pomeridiano, infatti, le telenovelas troveranno spazio anche in prima serata su Rete 4: per primo andrà in onda Il Segreto a partire dalle ore 21:30, al termine della fascia quotidiana con Stasera italia. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno fino alle ore ...

Una vita - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019: In casa Palacios arriva un foglietto che contiene delle minacce; Lolita in strada si accorge di un losco individuo, già intravisto in precedenza, e lo sente parlare della Taverna del Capretto. Diego consegna ad Olga una delega legale con cui le dà il diritto di opporsi alle sue cure mediche nel momento in cui l’intossicazione da mercurio prenderà ...

Roger Federer : 'Il mio segreto? Una vita equilibrata con la famiglia' : Federer ha infine espresso il suo parere su come dovrebbe essere il nuovo presidente dell'ATP: 'Abbiamo bisogno di un buon leader, qualcuno che conosca questo sport, altrimenti si perderebbe troppo ...

Jenni Cerea e la sua battaglia per la vita : «Ho Una malattia rara - aiutatemi : posso curarmi solo in America» : Jenni Cerea è una ragazza bergamasca con una storia difficile e un grande coraggio. Da 13 anni vive la sua vita a letto tra atroci dolori, a causa di una malattia rara. Ma non molla. Le...

Anticipazioni Una vita : Celia e Felipe si sposano per la seconda volta : Negli episodi della soap opera “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese ci sarà un clamoroso colpo di scena che coinvolgerà due storici personaggi. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Celia Verdejo (Ines Aldea), che dopo essere tornati insieme decideranno di sposarsi nuovamente. L’avvocato e la commerciante di tinte per capelli diventeranno marito e moglie, ma a differenza delle altre coppie festeggeranno in ...

Una vita anticipazioni : FELIPE e CELIA di nuovo marito e moglie! : Nei prossimi mesi di programmazione di Una Vita, FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e CELIA Verdejo (Ines Aldea) decideranno di diventare nuovamente marito e moglie. Il lieto evento avverrà nella puntata 693 della telenovela ambientata nel quartiere di Acacias. Le anticipazioni segnalano che sarà FELIPE a proporre a CELIA di diventare ancora sua moglie; data la convivenza avviata con lui da qualche settimana, la donna non si opporrà alla ...