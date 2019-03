Una Vita | anticipazioni 17-22 marzo | Diego in gravi condizioni | Olga potrebbe salvarlo

Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : Diego sviene mentre parla con Leonor : Diego accusa un malore mentre sta parlando con la Hidalgo, nel frattempo Samuel confida le sue perplessità a suo padre.

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita - serale di oggi : Elsa se ne va di casa - Diego sta male : Buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto che oggi 12 marzo potranno seguire ben due episodi delle loro serie televisive preferite. Oltre al tradizionale appuntamento pomeridiano, infatti, le telenovelas troveranno spazio anche in prima serata su Rete 4: per primo andrà in onda Il Segreto a partire dalle ore 21:30, al termine della fascia quotidiana con Stasera italia. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno fino alle ore ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019: In casa Palacios arriva un foglietto che contiene delle minacce; Lolita in strada si accorge di un losco individuo, già intravisto in precedenza, e lo sente parlare della Taverna del Capretto. Diego consegna ad Olga una delega legale con cui le dà il diritto di opporsi alle sue cure mediche nel momento in cui l’intossicazione da mercurio prenderà ...

Roger Federer : 'Il mio segreto? Una Vita equilibrata con la famiglia' : Federer ha infine espresso il suo parere su come dovrebbe essere il nuovo presidente dell'ATP: 'Abbiamo bisogno di un buon leader, qualcuno che conosca questo sport, altrimenti si perderebbe troppo ...

Jenni Cerea e la sua battaglia per la vita : «Ho Una malattia rara - aiutatemi : posso curarmi solo in America» : Jenni Cerea è una ragazza bergamasca con una storia difficile e un grande coraggio. Da 13 anni vive la sua vita a letto tra atroci dolori, a causa di una malattia rara. Ma non molla. Le...

Anticipazioni Una Vita : Celia e Felipe si sposano per la seconda volta : Negli episodi della soap opera “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese ci sarà un clamoroso colpo di scena che coinvolgerà due storici personaggi. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Celia Verdejo (Ines Aldea), che dopo essere tornati insieme decideranno di sposarsi nuovamente. L’avvocato e la commerciante di tinte per capelli diventeranno marito e moglie, ma a differenza delle altre coppie festeggeranno in ...

Una Vita anticipazioni : FELIPE e CELIA di nuovo marito e moglie! : Nei prossimi mesi di programmazione di Una Vita, FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e CELIA Verdejo (Ines Aldea) decideranno di diventare nuovamente marito e moglie. Il lieto evento avverrà nella puntata 693 della telenovela ambientata nel quartiere di Acacias. Le anticipazioni segnalano che sarà FELIPE a proporre a CELIA di diventare ancora sua moglie; data la convivenza avviata con lui da qualche settimana, la donna non si opporrà alla ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Ramon picchiato da Felipe - Antonito rinnega il padre : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni spagnole dal 11 al 15 marzo, svelano che Ramon verrà aggredito da Felipe, mentre Genoveva ruberà un oggetto a casa del marito Samuel. Infine Antonito avrà una durissima discussione con il padre. Una Vita: i vicini contro Ramon Dagli spoiler spagnoli di Una Vita, in onda questa settimana in Spagna, svelano che ...

Una Vita - trama del 12 marzo : Victor e Arturo si sfidano a duello - Ursula avvelena Diego : Una nuova puntata di Una Vita attende gli appassionati della soap iberica anche domani martedì 12 marzo come sempre a partire dalle 14,10 su Canale 5 ed in cui vedremo quale sorte toccherà a Victor, pronto a sfidarsi a duello con il colonnello Arturo Valverde. Ad Acacias come di consueto, non mancheranno gli intrighi e i sotterfugi, come quello che sta architettando Ursula la quale, con la complicità di Olga, tenterà di avvelenare il figliastro ...

Una Vita puntate spagnole : Jaime si risveglia dal coma - Samuel mente al padre su Ursula : Le vicende della telenovela spagnola “Una Vita” continuano a catturare l’attenzione del pubblico, grazie agli innumerevoli colpi di scena. Gli spoiler dei prossimi episodi rivelano che Jaime Alday intepretato dall’attore Carlos Olalla, all’improvviso, precisamente quando sarà ad un passo dalla morte, riprenderà conoscenza. Il risveglio dell’invalido gioielliere farà cadere nella disperazione totale Samuel. Quest’ultimo si preoccuperà, perché ...