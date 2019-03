Un gruppo che si ispira all’IRA ha rivendicato i pacchi incendiari trovati la scorsa

Atlantia - gruppo che controlla Autostrade chiude in utile il 2018 : “Dividendi per 743 milioni. Crollo del Morandi ne costa 500” : Il Crollo del ponte Morandi pesa per 500 milioni di euro sul bilancio di Atlantia. Ma non impedisce al gruppo di chiudere il 2018 in utile e staccare dividendi per un totale di circa 743 milioni. Il denaro finirà in buona parte nelle tasche del mercato (45%) e della famiglia Benetton che possiede il 30% del capitale di Atlantia attraverso la cassaforte Sintonia. Il resto (25%) sarà spartito fra un gruppetto di soci minori. “Gli oneri e gli ...

Siamo Europei Ravenna : nasce un gruppo che appoggia il manifesto e la lista unitaria di Calenda : Il primo grave effetto di tale crisi, identitaria oltreché politica, si è manifestato con la Brexit e l'avanzata, in molti Paesi dell'Unione, di partiti di nazional-sovranisti. Quest'ultimi partiti ...

Chef Batali esce dal gruppo Bastianich : 22.55 Lo Chef stellato Mario Batali ha ceduto le quote detenute in tutti i suoi ristoranti. Un anno fa era stato coinvolto in accuse di molestie sessuali nello scandalo del #metoo. Il clamore sulle accuse mosse da alcune donne contro Batali non si è placato nonostante lo scorso gennaio la polizia di New York abbia chiuso tre indagini, "per mancanza di prove", su presunte molestie sessuali dello Chef. Si dissolve così la partnership ventennale ...

I ricercatori di Trend Micro scoprono un gruppo di hacker che fa vittime su Instagram : Stando a quanto riportato dai ricercatori di Trend Micro, c'è un gruppo di hacker che fa vittime su Instagram. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo I ricercatori di Trend Micro scoprono un gruppo di hacker che fa vittime su Instagram proviene da TuttoAndroid.

gruppo FCA - Tante novità anche per le flotte aziendali : A commentare la ridda di novità di casa FCA a Ginevra anche Alessandro Grosso, direttore vendite flotte & business del Gruppo per l'Emea, "elettrizzato" perché "abbiamo proposto al mercato cose diverse". Adatte a tutte le stagioni, insomma. anche ovviamente per le flotte che, in attesa dei modelli elettrificati di tutte le Case, "perché a oggi l'offerta è molto alto di gamma", sottolinea, prediligono ancora i ...

Il gruppo Volkswagen condivide la sua piattaforma Meb per le elettriche con e.Go : Zwickau , il sito tedesco destinato alla produzione di auto elettrico, è già stato rinnovato e sarà il primo impianto al mondo in grado di fabbricare un modello, la nuova Volkswagen ID. , che ...

Milan - tocca sempre a Rodriguez e Kessie : instancabili che tirano il gruppo : Di questi tempi, al Milan i sorpassi vanno di moda. E così, dopo quello effettuato in classifica ai danni dell'Inter, scavalcata al terzo posto, in casa rossonera se ne prepara un altro, interno e ...

"Lady Gaga - non sarai mai famosa". Il gruppo segreto dell’università che sbeffeggiava la cantante : Dopo i numerosi successi, conclamati dalle vendite dei suoi dischi e dai prestigiosi premi conquistati, Lady Gaga quest'anno ha stretto tra le mani anche un Oscar. Un successo non scontato, giunto dopo un duro lavoro. A dimostrarlo anche il fatto che, prima di essere Lady Gaga, quando per tutti era Stefani Joanne Angelina Germanotta, sui social circolava un gruppo, che sosteneva "non diventerai mai famosa". "Stefani Germanotta, you will never be ...

Iran condanna la decisione di Londra che riconosce gli Hezbollah come gruppo terroristico - : L'Iran ha condannato la decisione del Regno Unito di riconoscere il movimento libanese Hezbollah come un'organizzazione terroristica e lo ritiene un "errore" e "un passo sbagliato" di Londra, ha ...

Verona - "Catullo" estranea a vicende giudiziarie gruppo Marchese : La società "Catullo" , gestore dell'aeroporto di Verona, è del tutto estranea alle vicende legate ai provvedimenti giudiziari assunti dalla Direzione investigativa antimafia, Dia, di Caltanissetta nei ...

unitn * " CyberSec4Europe " : « L'attività del gruppo di ricerca trentino rientra nel progetto che oggi viene lanciato ufficialmente a ... : Il lavoro di ricercatori e ricercatrici del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, Disi, dell'Ateneo consisterà nel definire come si diventa esperti del settore: la mappa e i ...

Legittima difesa : gruppo Zaia - una beffa causa civile a tabaccaio che sparò per difendersi : Padova, 27 feb. (AdnKronos) - “Non sono bastati tre gradi di giudizio e quattro anni a districarsi tra cavilli e tribunali, giudici e avvocati, condanne e assoluzioni. A Franco Birolo, l’ex tabaccaio di Civè di Correzzola, in provincia di Padova, assolto in Cassazione dal giudice penale per aver spa

Un gruppo chiede al Parlamento di fermare il 5G perché è rischioso per la salute : Si tratta a questo punto solo di volontà politica, agire per garantire la salute pubblica sarebbe solo un fatto di democrazia'. Gli studi sul 2G e 3G Nel 2018, ha ricordato Belpoggi, sono stati ...